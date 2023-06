Óscar Cortés encajó en la Selección Colombia: "Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado me arroparon"

Óscar Cortés es una de las grandes revelaciones del fútbol colombiano. Se ganó un puesto en el onceno de Millonarios, fue figura con la 'tricolor' juvenil en el Mundial Sub-20 y ya debutó con la Selección Colombia, de la mano de Néstor Lorenzo. A sus 19 años, tendría todo listo para 'dar el salto' a la liga francesa, con el Lens, en la que sería la transferencia más cara en la historia de los 'embajadores'.

Cortés hizo que la hinchada 'albiazul' olvidara rápidamente a Carlos Andrés Gómez, quien siguió su carrera en la MLS. El extremo tumaqueño se apropió se ese puesto y se convirtió en el jugador más desequilibrante de Alberto Gamero. En los 28 partidos que ha disputado, se ha reportado con siete goles y cinco asistencias.

Cuadrado y Díaz, sus consejeros

Pues bien, este gran rendimiento le permitió sumar sus primeros minutos con la Selección de mayores. Reemplazó a Jorge Carrascal en la victoria por 1-0 contra Irak y se llevó los aplausos de la hinchada 'tricolor' que alentó al combinado nacional en Mestalla.

"La Selección de mayores fue algo muy importante para mí, donde pude aprender de los grandes jugadores que están ahí, me ayudaron a acoplarme al grupo y pude aprender mucho de ellos. Es muy importante para mí seguir aprendiendo de ellos. Todos siempre me arroparon, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz me estuvieron aconsejando", señaló Cortés en una conversación con 'ESPN'.

Los retos de representar a Colombia

El 'embajador' también habló del compromiso que supuso representar a nuestro país, pues se perdió partidos importantes con Millonarios. A pesar de que no estuvo disponible para la primera final en el Atanasio Girardot, disputó 45' minutos en El Campín y dio la vuelta olímpica con sus compañeros.

"Obviamente, pensé muchas cosas, yo sabía que los compañeros que estaban iban a sacar eso adelante. Pero siempre tuve la iniciativa de poder jugar en la Selección y en un Mundial. Tomé esa decisión, gracias a Dios se pudo dar, siento que hice un buen Mundial y creo que el equipo supo hacer las cosas, aunque no logramos avanzar. El equipo estaba para grandes cosas", concluyó.