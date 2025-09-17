CANAL RCN
Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"

: Atlético Nacional ya tendría nuevo técnico tras la salida de Javier Gandolfi. El argentino Pablo Guede, campeón con Colo Colo y San Lorenzo, sería el elegido para dirigir al verde de Antioquia.

Pablo Guede sería el nuevo técnico de Atlético Nacional
Foto: @nacionaloficial

septiembre 17 de 2025
05:40 p. m.
Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el fútbol colombiano tras confirmar la salida de Javier Gandolfi, entrenador que no logró consolidar los resultados esperados con el plantel.

El club antioqueño, a través de un comunicado, explicó que la decisión se tomó “de mutuo acuerdo” después de un proceso de evaluación que incluyó a directivos y cuerpo técnico.

Mientras tanto, Diego Arias asumirá como técnico interino mientras se define de manera oficial al nuevo estratega, el cual estarían cerca de definir.

Pablo Guede, el candidato elegido por Atlético Nacional

De acuerdo con versiones de periodistas como Felipe Sierra y Juan David Londoño, Atlético Nacional ya tendría cerrado un acuerdo verbal con el argentino Pablo Guede, de 50 años, para convertirse en el nuevo director técnico del cuadro ‘verdolaga’, tal y como lo había anticipado Mariano Olsen, de Win Sports.

Según trascendió, el nombre del entrenador fue recomendado por Reinaldo Rueda y solo restarían detalles de contrato y viaje para que se haga oficial.

¿Quién es Pablo Guede? Carrera y trayectoria

Ha dirigido en España, Argentina, Chile, México y Arabia Saudita, y en cada paso ha dejado huella por su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar planteles competitivos. Su último trabajo fue en el Puebla de México, donde estuvo hasta agosto de 2025.

Los títulos que respaldan su carrera

La trayectoria de Pablo Guede no llega en blanco a Medellín. El argentino fue campeón de la Primera B Metropolitana en 2014 con Nueva Chicago, ganó la Supercopa Argentina en 2015 con San Lorenzo y, posteriormente, con Colo Colo conquistó cuatro trofeos: la Copa Chile 2016, la Liga 2017 y dos Supercopas en 2017 y 2018.

Además, ha pasado por equipos como Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys, Tijuana, Necaxa, Morelia y Málaga, consolidándose como un técnico con recorrido en distintas ligas.

La llegada de Guede, de confirmarse, representaría un nuevo aire para Nacional, que busca retomar el protagonismo a nivel local y volver a ser un aspirante sólido en los torneos internacionales. La hinchada, siempre exigente, espera que este posible nuevo capítulo traiga títulos y estabilidad.

