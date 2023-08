Juan Cruz Real terminó con un "sinsabor": "Perdimos contra Millonarios por errores nuestros"

Este lunes 7 de agosto, Millonarios venció 1-0 a Deportes Tolima en la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2023. El cuadro 'pijao' tuvo varias oportunidades para vencer el arco de Álvaro Montero pero estuvo impreciso en las decisiones finales. Juan Cruz Real salió con un "sinsabor" de El Campín, pues considera que su equipo perdió por "errores propios".

El 'vinotinto y oro' no tuvo frialdad a la hora de definir. Cabe resaltar que Montero tuvo dos atajadas importantes: contra Facundo Boné y Brayan Gil. El exentrenador de América de Cali y Junior de Barranquilla espera 'ajustar la mira' para obtener mejores resultados.

"Si queremos aspirar a cosas importantes, tenemos que dar más"

"Es un sinsabor, porque perdemos el partido más por errores nuestros que porque nos marcó diferencia el rival. Yo felicito a Millonarios porque ganó, pero creo que tenemos que hacernos un replanteo porque venimos teniendo situaciones en los partidos donde son errores puntuales nuestros. No hicimos el mejor partido, fue parejo y no hubo tantas llegadas en los arcos. Nosotros cuando llegamos al último tercio tomamos mal las decisiones, tenemos que mejorar indudablemente en eso. Si queremos aspirar a cosas importantes, tenemos que dar más. Tuvimos dos o tres situaciones muy claras para poder marcar y nos cuesta. Perdemos un partido con muy poco, creo que el rival pateó tres veces al arco. Me duele, sinceramente", empezó diciendo Juan Cruz Real.

Sobre la entrada de Alex Castro

"Necesitamos jugadores así: decididos, con 'hambre', con rebeldía competitiva. Nosotros vinimos a este equipo a intentar de cambiar lo que pasó el año pasado y estamos en esa búsqueda. Tenemos que estar siempre al máximo. Al momento de entrar al área tenemos que ser más ambiciosos. Nos pasa mucho que entramos al área y demoramos para rematar. Y si no mejoramos eso, vamos a jugarle de igual a igual al último campeón, pero va a ser muy difícil sin el gol", concluyó el timonel argentino.