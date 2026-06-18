Paolo Cannavaro, DT de Uzbekistán, quedó sorprendido tras derrota ante Colombia

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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Aunque el resultado dejó satisfechos a los aficionados colombianos, también provocó una reacción llamativa en el técnico rival, Paolo Cannavaro, quien reconoció el impacto que tuvo la masiva presencia de seguidores de la ‘Tricolor’ en las tribunas.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo encontró en Luis Díaz a su gran figura. El extremo aportó una asistencia y un gol para liderar una victoria importante en el debut mundialista.

Cannavaro destacó el apoyo de la hinchada colombiana

Más de 70.000 aficionados colombianos asistieron al estadio Azteca para acompañar al equipo nacional. Las camisetas amarillas dominaron gran parte de las gradas y los cánticos fueron constantes durante todo el encuentro.

Esa atmósfera no pasó desapercibida para Paolo Cannavaro, campeón del mundo con Italia como jugador y actual seleccionador de Uzbekistán. Tras el partido, el entrenador admitió que sus futbolistas sintieron la presión de jugar prácticamente como visitantes.

“Era el primer partido y le ha costado un poquito entender en dónde estábamos. No era fácil. Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, expresó el técnico en rueda de prensa.

El análisis del entrenador tras la caída ante la Tricolor

Aunque reconoció la superioridad colombiana en varios pasajes del compromiso, Cannavaro también valoró el esfuerzo de su equipo. Incluso consideró que el marcador fue duro para sus aspiraciones.

“Es duro; perder 3-1 es duro”, afirmó el estratega, quien destacó que Uzbekistán tiene “muy buena calidad para ser un equipo asiático”.

No obstante, el italiano aceptó que todavía hay aspectos por corregir para competir al máximo nivel en el torneo. Con Portugal y República Democrática del Congo como próximos rivales en el grupo, Cannavaro fue claro al señalar que sus dirigidos deberán “crecer” rápidamente si quieren mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.