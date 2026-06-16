VIDEO | Lionel Messi firma triplete ante Argelia e iguala un histórico récord en los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de Argentina completó un espectacular triplete en el debut de la Albiceleste frente a Argelia en el Mundial 2026 y alcanzó una marca que hasta ahora pertenecía en solitario al alemán Miroslav Klose.

Con tres goles en el estreno argentino, Messi llegó a 16 anotaciones en Copas del Mundo, igualando el récord histórico del máximo goleador de los Mundiales. Todo esto ocurrió en una jornada especial para el rosarino, quien además se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

Así fueron los tres goles de Messi ante Argelia

La exhibición comenzó al minuto 17. Rodrigo De Paul ejecutó un tiro libre desde campo propio y encontró a Messi, quien recibió de espaldas, giró rápidamente y sacó un potente remate de media distancia para sorprender al arquero Zidane y abrir el marcador.

El segundo tanto llegó al minuto 60. Argentina volvió a generar peligro en el área rival y, tras una atajada inicial del guardameta argelino, el balón quedó suelto. Messi apareció atento al rebote y empujó la pelota al fondo de la red para ampliar la ventaja.

La obra quedó completa al minuto 77. El delantero del Inter Miami recibió el balón fuera del área, encontró el espacio necesario y definió con precisión cerca del palo derecho del arco defendido por Zidane, firmando así el tercer gol de su cuenta personal.

Récord, ovación y una noche inolvidable

A pocos días de cumplir 39 años, Messi lideró la goleada provisional 3-0 de Argentina y volvió a demostrar que sigue siendo determinante en la máxima cita del fútbol mundial.

Tras completar su triplete, el técnico Lionel Scaloni decidió sustituirlo para resguardar a su máxima figura. El estadio entero se puso de pie para despedir al capitán argentino, que abandonó el terreno de juego entre aplausos y ovaciones.

La noche quedará marcada por un nuevo récord y por otra actuación memorable de una leyenda que continúa agrandando su legado en los Mundiales.