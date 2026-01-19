Drástica sanción para DT de Senegal por escándalo en la final de la Copa Africana

El fútbol africano atraviesa horas de fuerte tensión institucional luego del escándalo que protagonizó Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, durante la final de la Copa Africana de Naciones. Lo que debía ser una noche histórica para el combinado senegalés terminó convirtiéndose en un episodio polémico que hoy pone en duda la continuidad del entrenador e incluso su posible presencia en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Durante el partido decisivo, Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo de juego como protesta tras una pena máxima sancionada en contra de su equipo. La imagen recorrió el mundo y desató una ola de críticas desde distintos sectores del fútbol internacional. Aunque Senegal terminó consagrándose campeón en el tiempo extra, el comportamiento del cuerpo técnico y de algunos jugadores eclipsó el logro deportivo.

Un escándalo que llegó hasta la FIFA

La magnitud del episodio fue tal que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció públicamente y exigió medidas disciplinarias. El máximo dirigente del fútbol mundial fue contundente al calificar lo ocurrido como “inaceptable”.

“Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera y, de igual manera, no se puede tolerar la violencia en nuestro deporte; simplemente no está bien”, afirmó Infantino.

“Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas apropiadas”.

Las palabras del presidente de la FIFA elevaron la presión sobre la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que no tardó en actuar. El organismo decidió suspender de manera provisoria a Pape Thiaw, acusándolo de incitar a sus jugadores a abandonar el campo, una infracción considerada grave por los reglamentos internacionales.

La sanción que pone en duda el Mundial 2026

Aunque la suspensión aún es provisional, las consecuencias ya son significativas. Thiaw tiene prohibido dirigir los partidos amistosos previos al Mundial, incluido el compromiso ante Estados Unidos, un encuentro clave dentro del calendario de preparación. En caso de que la CAF ratifique una sanción más severa, su continuidad al frente de Senegal y su presencia en la Copa del Mundo quedarían seriamente comprometidas.

Tras la consagración, el propio entrenador intentó bajar el tono de la polémica y ofreció disculpas públicas:

“No nos pusimos de acuerdo, eso es todo. Tras reflexionar, no me gustó nada tener que pedirles a mis jugadores que salieran. Pido disculpas por el bien del fútbol”.

Sin embargo, el conflicto no se detuvo ahí. La federación marroquí anunció que planea iniciar acciones legales ante la CAF y la FIFA contra los futbolistas senegaleses, lo que podría agravar aún más el panorama disciplinario.

Así, el título de Senegal quedó envuelto en una controversia que amenaza con dejar secuelas profundas. Mientras el equipo celebra en lo deportivo, el futuro de Pape Thiaw permanece en suspenso, con la sombra de una sanción definitiva que podría privarlo del mayor escenario del fútbol mundial.