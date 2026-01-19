Hinchas de Millonarios piden la salida de Hernán Torres: estos son los números del DT

La paciencia de la hinchada de Millonarios parece haberse agotado. En las últimas horas, el nombre de Hernán Torres se convirtió en tendencia número uno en Colombia, pero no precisamente por logros deportivos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de inconformidad, críticas y pedidos directos de salida hacia el entrenador, quien hoy atraviesa uno de los momentos más complejos desde que regresó al banquillo del equipo embajador.

El descontento no surge de la nada. Millonarios continúa sin mostrar una identidad clara en el campo de juego y los resultados, lejos de reflejar una mejoría, sostienen la percepción de estancamiento. Para muchos aficionados, el equipo no ha evolucionado desde la llegada del técnico, pese al tiempo de trabajo y a la cantidad de partidos disputados bajo su mando.

De ídolo del 2012-II a foco de críticas

Hernán Torres ocupa un lugar especial en la historia reciente de Millonarios. Fue el artífice del título del 2012-II, una estrella inolvidable que lo convirtió en referente y símbolo de una etapa exitosa. Sin embargo, el fútbol suele vivir más del presente que del pasado, y ese crédito parece haberse agotado rápidamente.

El técnico regresó al club para su segundo ciclo el 22 de agosto de 2025, en medio de expectativas altas y con la misión de devolverle competitividad al equipo. No obstante, la realidad ha sido distinta. En este nuevo proceso, Torres ha dirigido 17 partidos oficiales, distribuidos en 15 encuentros de Liga y 2 de Copa BetPlay, con un balance que deja más dudas que certezas.

Los números que explican el malestar de la hinchada

Las estadísticas respaldan el fuerte reclamo de los aficionados. Bajo la conducción de Hernán Torres, Millonarios presenta el siguiente balance:

Partidos dirigidos: 17

Victorias: 5

Empates: 5

Derrotas: 7

Puntos obtenidos: 20 de 51 posibles

Rendimiento: 39,2 %

Un porcentaje bajo para un club que, por historia y nómina, está obligado a competir en los primeros lugares. Más allá de los resultados, lo que más inquieta a la hinchada es la falta de evolución futbolística: el equipo no encuentra regularidad, sufre en defensa, carece de contundencia en ataque y repite errores jornada tras jornada.

Las derrotas recientes y la incapacidad para sostener una racha positiva terminaron por detonar el malestar colectivo, llevando a que el nombre del entrenador se tomara las redes sociales como símbolo del inconformismo general.

Hoy, el futuro de Hernán Torres en Millonarios luce más cuestionado que nunca. El cariño ganado en el pasado sigue presente, pero el presente manda. Y en el fútbol profesional, cuando los resultados no acompañan y el rendimiento no mejora, ni siquiera los ídolos están exentos del juicio popular.