Atención: este es el parte oficial de la lesión de Luis Díaz

En la cabeza de Jürgen Klopp no pasaba un segundo sin que pensara en Luis Díaz y el tiempo que estará fuera de las canchas por la lesión de rodilla que sufrió este domingo en el partido contra Arsenal tras un choque con Thomas Partey.

El colombiano intentó seguir en cancha, pero el dolor persistió y se retiró con muestras de mucha molestia y sin poder apoyar del todo su pierna en el piso. Desde ahí se empezó a oler que no se trataba de un simple golpe y las alarmas empezaron a crecer.

De hecho, en rueda de prensa, Klopp ratificó que la lesión era de consideración. "Trent (Alexander-Arnold) está lesionado desafortunadamente, se dobló el tobillo. Como así también lo está Luis Díaz, no luce nada bien para ninguno de los dos. Es la cereza del pastel para nosotros. Son dos pérdidas masivas para nosotros. Luis tiene algo en la rodilla, no es bueno", dijo el DT.

La expectativa estaba en el centro médico del Liverpool esta mañana, con Klopp como principal espectador y seguramente sin poder sentar la calma para saber si podrá contar con quien se ha convertido en una de sus principales figuras, para recomponer el difícil arranque de temporada que ha tenido el equipo en Premier League.

Ahora bien, se confirmó lo que pensaba el entrenador. Aunque el club no ha emitido un anuncio oficial, Dominic King, periodista de Daily Mail, reveló que el extremo guajiro estará fuera de las canchas por cerca de ocho semanas, lo que quiere decir que volverá a la acción recién después del Mundial de Catar 2022.

"Luis Díaz estará fuera hasta diciembre por una lesión en la rodilla que tuvo frente a Arsenal. No habrá necesidad de cirugía, lo que es un alivio para Jurgen Klopp", escribió en su cuenta de Twitter.

