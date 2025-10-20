CANAL RCN
Acción de los colombianos en Champions League este 21 y 22 de octubre

Prográmese con los partidos de los colombianos en la Champions League para este martes y miércoles.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
04:04 p. m.
La Champions League vuelve a robarse toda la atención del mundo del fútbol este martes y miércoles, 21 y 22 de octubre, con una nueva fecha cargada de emoción, intensidad y grandes duelos en los principales estadios de Europa. Como ya es habitual, habrá presencia colombiana garantizada, con varios representantes del país participando en los clubes más competitivos del continente y buscando dejar su huella en la competición más prestigiosa del planeta.

Los futbolistas cafeteros han venido consolidándose en sus equipos y cada jornada europea representa una oportunidad para seguir demostrando su talento ante los ojos del mundo. En esta ocasión, los enfrentamientos de la semana prometen espectáculo, con partidos que pueden definir lideratos de grupo y marcar el rumbo hacia los octavos de final.

Entre los encuentros más destacados de la jornada, figuran duelos en los que los colombianos tendrán un papel clave, tanto en la creación de juego ofensivo como en labores defensivas o en la mitad del campo, donde su aporte táctico será determinante.

Martes 21 de octubre

  • Barcelona vs. Olympiacos – 11:45 a.m.
  • Kairat Almaty vs. Pafos – 11:45 a.m.
  • Arsenal vs. Atlético de Madrid – 2:00 p.m.
  • Bayer Leverkusen vs. PSG – 2:00 p.m.
  • Kobenhavn vs. Borussia Dortmund – 2:00 p.m.
  • Newcastle vs. Benfica – 2:00 p.m.
  • PSV vs. Napoli – 2:00 p.m.
  • Union ST vs. Inter – 2:00 p.m.
  • Villarreal vs. Manchester City – 2:00 p.m.

Miércoles 22 de octubre

  • Athletic vs. Qarabag – 11:45 a.m.
  • Galatasaray vs. Bodo Glimt – 11:45 a.m.
  • Monaco vs. Tottenham – 2:00 p.m.
  • Atalanta vs. Slavia Prague – 2:00 p.m.
  • Bayern Múnich vs. Brujas – 2:00 p.m.
  • Chelsea vs. Ajax – 2:00 p.m.
  • Frankfurt vs. Liverpool – 2:00 p.m.
  • Real Madrid vs. Juventus – 2:00 p.m.
  • Sporting CP vs. Marseille – 2:00 p.m.
