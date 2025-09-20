CANAL RCN
Deportes

Partidazos de este fin de semana del 20 y 21 de septiembre en Colombia y el mundo

Prográmese para los mejores partidos que se vivirán este fin de semana en Colombia y el mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
07:24 a. m.
Sábado 20 de septiembre

  • Liverpool vs. Everton – 6:30 a.m.
  • Hoffenheim vs. Bayern Múnich – 8:30 a.m.
  • Brighton vs. Tottenham – 9:00 a.m.
  • Wolverhampton vs. Leeds – 9:00 a.m.
  • Real Madrid vs. Espanyol – 9:15 a.m.
  • Manchester United vs. Chelsea – 11:30 a.m.
  • Envigado vs. Alianza FC – 2:00 p.m.
  • Valencia vs. Athletic Club – 2:00 p.m.
  • Llaneros vs. Águilas Doradas – 4:10 p.m.
  • Deportivo Pasto vs. Santa Fe – 6:20 p.m.
  • Atlético Tucumán vs. River Plate – 7:15 p.m.
  • La Equidad vs. Deportivo Cali – 8:30 p.m.
Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?
Domingo 21 de septiembre

  • Lazio vs. Roma – 5:30 a.m.
  • Bournemouth vs. Newcastle – 8:00 a.m.
  • Mallorca vs. Atlético Madrid – 9:15 a.m.
  • Arsenal vs. Manchester City – 10:30 a.m.
  • Barcelona vs. Getafe – 2:00 p.m.
  • Millonarios vs. Fortaleza – 2:00 p.m.
  • Unión Magdalena vs. Atlético Nacional – 4:10 p.m.
  • Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla – 6:20 p.m.
  • Boca Juniors vs. Central Córdoba – 7:15 a.m.
  • Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira – 8:30 p.m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

