Partidazos de este fin de semana del 20 y 21 de septiembre en Colombia y el mundo
Prográmese para los mejores partidos que se vivirán este fin de semana en Colombia y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 20 de 2025
07:24 a. m.
Sábado 20 de septiembre
- Liverpool vs. Everton – 6:30 a.m.
- Hoffenheim vs. Bayern Múnich – 8:30 a.m.
- Brighton vs. Tottenham – 9:00 a.m.
- Wolverhampton vs. Leeds – 9:00 a.m.
- Real Madrid vs. Espanyol – 9:15 a.m.
- Manchester United vs. Chelsea – 11:30 a.m.
- Envigado vs. Alianza FC – 2:00 p.m.
- Valencia vs. Athletic Club – 2:00 p.m.
- Llaneros vs. Águilas Doradas – 4:10 p.m.
- Deportivo Pasto vs. Santa Fe – 6:20 p.m.
- Atlético Tucumán vs. River Plate – 7:15 p.m.
- La Equidad vs. Deportivo Cali – 8:30 p.m.
Domingo 21 de septiembre
- Lazio vs. Roma – 5:30 a.m.
- Bournemouth vs. Newcastle – 8:00 a.m.
- Mallorca vs. Atlético Madrid – 9:15 a.m.
- Arsenal vs. Manchester City – 10:30 a.m.
- Barcelona vs. Getafe – 2:00 p.m.
- Millonarios vs. Fortaleza – 2:00 p.m.
- Unión Magdalena vs. Atlético Nacional – 4:10 p.m.
- Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla – 6:20 p.m.
- Boca Juniors vs. Central Córdoba – 7:15 a.m.
- Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira – 8:30 p.m.