Horóscopo de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Este jueves 1 de enero, el primer día del 2026 llega con una energía de renovación, intención y nuevos comienzos para todos los signos del zodiaco.

Foto: Freepik

enero 01 de 2026
07:00 a. m.
Es una jornada propicia para cerrar ciclos, reflexionar sobre lo vivido y sembrar metas sin presión inmediata. El enfoque está en el equilibrio emocional, la claridad mental y la toma de decisiones conscientes que marcarán el rumbo del nuevo año. Más que actuar, hoy el universo invita a pensar, planear y confiar en el proceso que inicia.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El año arranca con ganas de avanzar sin frenos. Hoy sentirás un impulso fuerte por cambiar hábitos y tomar decisiones que venías postergando. No todo debe resolverse ya, pero sí puedes dar el primer paso. Confía en tu liderazgo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El 2026 comienza pidiéndote calma y organización. Este día es perfecto para ordenar tu mente y fijar metas realistas. Lo que construyas con paciencia tendrá resultados duraderos. Cuida tu energía y escucha tu intuición.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Empiezas el año con la mente llena de ideas. Es un buen momento para escribir objetivos y aclarar prioridades. El diálogo será clave hoy: una conversación puede marcar el rumbo de los próximos meses.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El Año Nuevo te invita a soltar cargas emocionales del pasado. Hoy sentirás la necesidad de protegerte y pensar en tu bienestar. Dedica tiempo a tu hogar y a quienes te hacen sentir en paz. Empiezas el 2026 más fuerte de lo que crees.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Arrancas el año con luz propia. Este día favorece los planes creativos y las metas personales. El 2026 te pide confiar en ti, pero también aprender a trabajar en equipo. Celebra lo logrado y mira hacia adelante con optimismo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El primer día del año te impulsa a organizar tu vida con más equilibrio. No te exijas perfección desde hoy; mejor establece rutinas sanas. El 2026 será un año de crecimiento si aprendes a soltar el control.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy buscas armonía y nuevos comienzos emocionales. Es un día ideal para cerrar ciclos y perdonarte. El Año Nuevo te trae oportunidades en relaciones y proyectos que te devuelven la ilusión.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El 2026 inicia con una energía de transformación. Hoy puedes tener claridad sobre lo que ya no quieres repetir. Escucha tus emociones y no temas cambiar de rumbo. Este año será clave para tu evolución personal.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Arrancas el año con entusiasmo y deseos de expansión. Es un buen momento para planear viajes, estudios o nuevos retos. El 2026 te invita a crecer con responsabilidad, sin perder tu espíritu aventurero.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El Año Nuevo empieza con enfoque en metas concretas. Hoy es ideal para visualizar logros profesionales y personales. Recuerda que el éxito también incluye descanso y bienestar emocional. Paso a paso llegarás lejos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El 2026 comienza activando tu lado innovador. Hoy es un día para pensar diferente y proyectar cambios importantes. Confía en tus ideas, incluso si otros no las entienden aún. Este año trae renovación.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Empiezas el año con sensibilidad y esperanza. Hoy es ideal para conectar con tus sueños y deseos más profundos. El 2026 te pide creer más en ti y poner límites claros para proteger tu energía.

