Roberto Carlos, mítico jugador brasileño sufrió percance de salud y fue operado: esto se sabe

El mundo del deporte y el entretenimiento se mantuvo en vilo durante las últimas horas tras conocerse que el legendario Roberto Carlos, exastro de la selección brasileña y embajador del Real Madrid, fue sometido a una operación del corazón de urgencia en un centro hospitalario de São Paulo.

La noticia, que corrió como pólvora en redes sociales y medios internacionales, generó una ola de incertidumbre sobre el estado real de la salud de uno de los laterales izquierdos más grandes de la historia del fútbol.

El procedimiento médico tuvo lugar luego de que el exfutbolista de 52 años acudiera al hospital para someterse a exámenes rutinarios debido a una molestia en una pierna relacionada con un trombo que padecía previamente.

Sin embargo, durante los chequeos de control, los especialistas detectaron una anomalía severa en el funcionamiento de su corazón. Según reportes médicos iniciales, se identificó que un porcentaje significativo de su capacidad cardíaca no estaba operando correctamente, lo que obligó al equipo médico a actuar de inmediato.

La cirugía consistió en la realización de un cateterismo de emergencia para corregir la falla detectada. Aunque en un principio se estimaba que la intervención duraría aproximadamente 40 minutos, diversas complicaciones técnicas durante el proceso extendieron la operación a casi tres horas.

Tras el procedimiento, el brasileño fue trasladado a la unidad de cuidados observacionales para monitorear su evolución y garantizar que su organismo reaccionara de forma positiva al tratamiento.

Roberto Carlos aclara su estado de salud

Ante el estruendo mediático y los rumores que sugerían que el icónico jugador había sufrido un ataque al corazón, el propio Roberto Carlos aclaró desde el hospital que no sufrió un infarto cardíaco, enviando un mensaje directo y tranquilizador a sus seguidores: “Estoy bien”.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el campeón del mundo en 2002 publicó una fotografía donde se le ve descansando, pero consciente y con semblante estable. En su mensaje, el exlateral del Real Madrid explicó que, si bien la intervención fue delicada, se trató de un procedimiento preventivo destinado a evitar problemas mayores a futuro.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico una vez detectada la falla. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó de forma tajante para disipar las especulaciones.