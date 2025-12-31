CANAL RCN
Deportes

Roberto Carlos, mítico jugador brasileño sufrió percance de salud y fue operado: esto se sabe

El exjugador aclaró horas después de la intervención, qué fue lo que pasó.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
06:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del deporte y el entretenimiento se mantuvo en vilo durante las últimas horas tras conocerse que el legendario Roberto Carlos, exastro de la selección brasileña y embajador del Real Madrid, fue sometido a una operación del corazón de urgencia en un centro hospitalario de São Paulo.

La noticia, que corrió como pólvora en redes sociales y medios internacionales, generó una ola de incertidumbre sobre el estado real de la salud de uno de los laterales izquierdos más grandes de la historia del fútbol.

Luis Díaz se lanzó como cantante: así suena su nueva canción en todas las plataformas
RELACIONADO

Luis Díaz se lanzó como cantante: así suena su nueva canción en todas las plataformas

El procedimiento médico tuvo lugar luego de que el exfutbolista de 52 años acudiera al hospital para someterse a exámenes rutinarios debido a una molestia en una pierna relacionada con un trombo que padecía previamente.

Sin embargo, durante los chequeos de control, los especialistas detectaron una anomalía severa en el funcionamiento de su corazón. Según reportes médicos iniciales, se identificó que un porcentaje significativo de su capacidad cardíaca no estaba operando correctamente, lo que obligó al equipo médico a actuar de inmediato.

La cirugía consistió en la realización de un cateterismo de emergencia para corregir la falla detectada. Aunque en un principio se estimaba que la intervención duraría aproximadamente 40 minutos, diversas complicaciones técnicas durante el proceso extendieron la operación a casi tres horas.

Tras el procedimiento, el brasileño fue trasladado a la unidad de cuidados observacionales para monitorear su evolución y garantizar que su organismo reaccionara de forma positiva al tratamiento.

Roberto Carlos aclara su estado de salud

Ante el estruendo mediático y los rumores que sugerían que el icónico jugador había sufrido un ataque al corazón, el propio Roberto Carlos aclaró desde el hospital que no sufrió un infarto cardíaco, enviando un mensaje directo y tranquilizador a sus seguidores: “Estoy bien”.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el campeón del mundo en 2002 publicó una fotografía donde se le ve descansando, pero consciente y con semblante estable. En su mensaje, el exlateral del Real Madrid explicó que, si bien la intervención fue delicada, se trató de un procedimiento preventivo destinado a evitar problemas mayores a futuro.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico una vez detectada la falla. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó de forma tajante para disipar las especulaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

Independiente Santa Fe

Rodallega, el mejor de Colombia, y Junior como equipo del año: Premios de El País 2025

Luis Díaz

Luis Díaz se lanzó como cantante: así suena su nueva canción en todas las plataformas

Otras Noticias

Transmilenio

Pasaje de Transmilenio podría aumentar más tras nuevo salario mínimo

Luego del anuncio del Gobierno Nacional con el nuevo salario mínimo, la tarifa del pasaje de Transmilenio aumentaría aún más.

Ministerio de Transporte

Cambio de fecha para conductores en tramite clave para 2026

MinTransporte amplió los plazos para el traspaso de vehículos. Conozca las nuevas fechas, beneficios y cómo regularizar su registro en el RUNT.

Estados Unidos

Estados Unidos toma contundente medida sobre empresas petroleras que operan en Venezuela

Festival de Música de Cartagena

Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos