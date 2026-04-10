🔴Luis Díaz vuelve a la acción en la Bundesliga: hora, rival y canal para ver EN VIVO

Luis Díaz y el Bayern Múnich vuelven a centrar la atención del fútbol colombiano este sábado 11 de abril, cuando visiten al St. Pauli por la fecha 29 de la Bundesliga. Luego del exigente compromiso de mitad de semana por la UEFA Champions League, el conjunto dirigido por Vincent Kompany regresa al torneo local con la misión de seguir firme en la cima y dar un paso más hacia un nuevo título en Alemania.

El compromiso está programado para las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+ para todo el país.

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Bayern quiere otro golpe de autoridad en la Bundesliga

El equipo bávaro llega a este compromiso con la necesidad de responder rápidamente tras el desgaste internacional. Más allá de la Champions, la prioridad inmediata es sostener la ventaja en la Bundesliga, donde cada jornada empieza a tener aroma de definición.

En ese contexto, la presencia de Luis Díaz vuelve a ser una de las grandes noticias para los aficionados colombianos, teniendo en cuenta el peso que ha ganado dentro del frente ofensivo desde su llegada al fútbol alemán.

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Bayern sabe que, en el papel, enfrenta a un rival de menores aspiraciones, pero también entiende que este tipo de partidos suelen esconder dificultades cuando el adversario se juega la permanencia. Por eso, el cuerpo técnico apunta a un equipo intenso desde el inicio, con posesión, presión alta y aprovechando la jerarquía individual de jugadores como Harry Kane, Jamal Musiala y el propio extremo guajiro.

St. Pauli se juega una final por la permanencia

Del otro lado aparece un St. Pauli que vive una realidad completamente opuesta. Mientras el Bayern pelea por levantar otro título, el conjunto local lucha por escapar de la zona roja y necesita sumar puntos con urgencia, especialmente en casa y con el respaldo de su hinchada. Esa presión podría convertir el partido en un duelo mucho más cerrado de lo esperado.

La diferencia de objetivos entre ambos clubes le añade un ingrediente especial al encuentro: uno quiere acercarse a la gloria, el otro busca sobrevivir. Con Luis Díaz como una de las cartas más desequilibrantes del Bayern, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada y podría resultar determinante tanto en la cima como en la parte baja de la tabla.