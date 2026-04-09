Las palabras de Gerrard con las que dejó claro que extrañan a Luis Díaz en Liverpool

Steven Gerrard, una de las máximas leyendas en la historia de Liverpool FC y voz autorizada del fútbol inglés, volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de pronunciarse sobre el extraordinario presente que vive FC Bayern Munich. El exmediocampista analizó el triunfo 2-1 del conjunto bávaro en su visita al Real Madrid CF por la ida de los cuartos de final de la Champions League, un resultado que ratificó la fortaleza del equipo alemán en el momento más decisivo de la temporada.

Durante su intervención en TNT Sports, Gerrard no solo elogió el nivel colectivo del Bayern, sino que también dejó una frase que tocó directamente al público colombiano y a los aficionados reds: la nostalgia por el gran presente que hoy disfruta Luis Díaz en Alemania. El guajiro fue una de las grandes figuras del compromiso en el Santiago Bernabéu, marcando uno de los goles y confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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Gerrard se rindió al poderío del Bayern

El histórico capitán inglés fue claro al explicar por qué considera casi imposible que Michael Olise abandone el club alemán en el corto plazo. En su análisis, destacó que el Bayern luce como una máquina perfectamente aceitada y probablemente como la versión más dominante del equipo en los últimos años.

“¿Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Múnich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Múnich más fuerte que hemos visto en un tiempo. Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano. Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte”.

Las palabras de Gerrard reflejan el respeto que genera hoy el proyecto deportivo del conjunto bávaro, que no solo golpeó al Real Madrid en su casa, sino que además mostró una delantera temible con Harry Kane, Olise y Luis Díaz como grandes protagonistas.

Luis Díaz, el nombre que aún extrañan en Anfield

Sin embargo, la frase que más ruido hizo fue la referencia directa al colombiano, a quien Gerrard dejó claro que recibiría nuevamente con los brazos abiertos en Anfield. Para el ídolo red, el desequilibrio, la intensidad y la agresividad ofensiva de Díaz siguen siendo cualidades que hoy extraña el Liverpool.

“Pero sí, me encantaría tenerlo en el Liverpool, ¿y sabes qué? No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos”, comentó el exjugador.

La declaración no tardó en generar repercusión entre la prensa inglesa y los aficionados del Liverpool, especialmente por el enorme nivel que está mostrando el colombiano en Bayern. Mientras en Alemania se consolida como figura de un candidato firme al título europeo, en Inglaterra todavía persiste la sensación de que su salida dejó un vacío difícil de llenar.