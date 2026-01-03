Vuelven las Ligas europeas: partidazos de este fin de semana del 3 y 4 de enero

Con el inicio de un nuevo año, el fútbol europeo vuelve a tomar protagonismo y, para este primer fin de semana de enero, los días 3 y 4, las principales ligas del continente regresan a la acción tras la pausa de fin de año. Los aficionados tendrán una agenda cargada de partidos atractivos, con el retorno de LaLiga española y la Serie A de Italia, mientras que la Premier League de Inglaterra, fiel a su tradición, continúa sin descanso y mantiene un alto ritmo de competencia.

El arranque de 2026 promete emociones fuertes, duelos de alto calibre y encuentros que pueden marcar el rumbo de las distintas competiciones. En este contexto, los equipos buscan comenzar el año con resultados positivos que les permitan consolidarse en la tabla o recortar distancias frente a sus principales rivales.

La Premier League no se detiene y ofrece un duelo de alto impacto

A diferencia de otras ligas europeas, la Premier League mantuvo su calendario activo durante las festividades, lo que ha convertido el cierre e inicio de año en un periodo intenso para los clubes ingleses. Para este fin de semana, uno de los encuentros que acapara la atención es el Manchester City vs. Chelsea, un duelo entre dos equipos con aspiraciones de protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.

Regresan LaLiga y la Serie A con clásicos que acaparan miradas

En España, LaLiga vuelve a la actividad con varios compromisos de interés, pero el partido que más expectativas genera es el clásico catalán entre Espanyol y Barcelona. Este enfrentamiento, cargado de historia y rivalidad regional, siempre despierta un ambiente especial, independientemente del momento deportivo de cada equipo.

Por su parte, la Serie A de Italia también retoma la competencia tras la pausa invernal. Los equipos italianos regresan con la mira puesta en un calendario exigente, en el que cada punto puede resultar determinante en la lucha por el título, los puestos de competiciones europeas y la permanencia en la categoría.

Sábado 3 de enero

Aston Villa vs. Nottingham Forest – 7:30 a.m.

Brighton vs. Burnley – 10:00 a.m.

Wolverhampton vs. West Ham – 10:00 a.m.

Monaco vs. Lyon – 11:00 a.m.

Senegal vs. Sudán – 11:00 a.m.

Juventus vs. Lecce – 12:00 p.m.

Bournemouth vs. Arsenal – 12:30 p.m.

Mali vs. Túnez – 2:00 p.m.

Atalanta vs. Roma – 2:45 p.m.

Espanyol vs. Barcelona – 3:00 p.m.

Domingo 4 de enero