Paulo Autuori quiere festejar en El Campín: "Podemos empatar y llegar a penaltis o ganar el partido"

El miércoles pasado, Atlético Nacional y Millonarios disputaron la final de ida de la Liga Colombiana 2023-I. Al final, los equipos no se sacaron ventaja, igualaron 0-0 y dejaron la serie abierta para el duelo de este sábado (7:45 p.m.) en El Campín. A pesar de que los 'verdolagas' no la pasaron bien en el Atanasio Girardot, Paulo Autuori destacó el compromiso defensivo de sus jugadores.

Los 'embajadores' tuvieron las opciones más claras de la primera final. Daniel Cataño y David M. Silva la estrellaron contra el palo, para el alivio de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo. Nacional se acercó con dos remates de media distancia, ejecutados por Cristian Zapata y Dorlan Pabón. Juan Moreno estuvo atento en ambas acciones y despejó el peligro.

"No es la primera vez que hemos jugado sin 9. Pudimos haber sacado ventaja porque creamos espacios para poderlos aprovechar mejor. Es un partido normal, equilibrado, con dos equipos fuertes que están acostumbrados a llegar a finales, con partidos así sabemos que iba a ser así, que se va a definir en detalles y por eso teníamos que estar atentos. Nuestro equipo es muy difícil de ser batido porque tiene mucha solidez defensiva, el sábado estamos ahí, tenemos que enfrentar una vez a Millonarios, y va a ser un partido equilibrado, así como este", empezó diciendo el entrenador brasileño en rueda de prensa.

Autuori planteó los posibles escenarios en los que Nacional podría llegar a conquistar su estrella número 18. El experimentado timonel, dos veces campeón de la Copa Libertadores, prevé una tanda de penaltis en Bogotá.

"Yo no gano nada"

"Yo no gano nada. Yo participo de campañas victoriosas, ganando afuera y dejando de ganar. Nosotros tenemos que saber vivir un equilibrio, todos los seres humanos. Para mí es muy tranquilo salir de acá en un partido tan equilibrado, con mi equipo muy difícil para perder partidos. Tenemos posibilidades para empatar y llegar a penaltis o ganar el partido", agregó el entrenador nacido en Río de Janeiro.

"Estamos muy tranquilos"

Para el carioca, la "tranquilidad" es fundamental y es un valor con el que cuentan sus dirigidos.

"Estamos muy tranquilos, yo he hablado con los jugadores. Nunca estoy conforme con las cosas, a mí no me gusta hacer siempre las mismas cosas, después viene la estrategia y hay que generar dudas al rival. El fútbol hoy en día es un juego mental muy claro y uno tiene que saber jugar con eso", concluyó.