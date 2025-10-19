CANAL RCN
Deportes

¡Se fueron a los golpes! Daniel Cataño, entre los 7 expulsados por pelea en Bolivia

Jugadores de Bolívar y Blooming protagonizaron tremenda pelea en el fútbol boliviano. Daniel Cataño fue expulsado.

Bolívar

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
06:19 p. m.
El fútbol boliviano vivió una jornada caótica este fin de semana durante el enfrentamiento entre Blooming y Bolívar, válido por la primera división local. Lo que debía ser un partido atractivo terminó convirtiéndose en un escándalo tras una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos, que derivó en una lluvia de tarjetas rojas.

El árbitro central decidió expulsar a siete futbolistas en total, cuatro del conjunto cruceño y tres del cuadro paceño, entre ellos el colombiano Daniel Cataño, quien terminó en el ojo del huracán tras ser señalado como uno de los involucrados principales en la gresca.

El incidente se desató en los minutos finales del encuentro, cuando una jugada dividida encendió los ánimos dentro del campo. Varios futbolistas comenzaron a empujarse, y en cuestión de segundos la situación escaló a golpes. Los intentos de los árbitros y cuerpos técnicos por calmar la situación fueron en vano, y la trifulca se extendió incluso hasta los túneles y vestuarios, donde las cámaras captaron nuevos enfrentamientos entre miembros de ambas instituciones.

Daniel Cataño se defiende tras su expulsión

El mediocampista colombiano Daniel Cataño, pieza importante en Bolívar, fue uno de los expulsados por el juez central. Sin embargo, el exjugador de Millonarios negó haber participado en los golpes y cuestionó duramente el manejo del partido. “El árbitro no dijo nada, hay una trifulca, hay agarrones, pero nunca golpeé a ningún rival. El árbitro se deja llevar por la emocionalidad, no supo manejar el partido”, declaró el futbolista en diálogo con Bolívar 24/7 Radio.

Cataño también aprovechó para volver a criticar el mal estado del terreno de juego, un tema que, según él, afecta el desarrollo del fútbol boliviano. “Terminó jugándose de una manera absurda, que hace rato no pasaba en el fútbol, con tantos expulsados. Es una vergüenza”, añadió.

La liga analiza sanciones

La Federación Boliviana de Fútbol seguramente revisará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro para determinar las sanciones disciplinarias correspondientes. Se espera que en los próximos días se conozcan las medidas, que podrían incluir suspensiones por varios partidos e incluso multas económicas para ambos clubes.

El incidente ha generado un fuerte debate en el país vecino, donde muchos piden medidas ejemplares para evitar que hechos de violencia empañen el espectáculo. Mientras tanto, Blooming y Bolívar deberán enfrentar las consecuencias deportivas y de imagen de un episodio que dejó más golpes que fútbol.

