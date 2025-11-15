Colombia sufrió, pero venció a Nueva Zelanda en el amistoso FIFA: vea los goles

La Selección Colombia superó 2-1 a Nueva Zelanda en su amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, pero el triunfo dejó más inquietudes que celebraciones.

RELACIONADO Johan Carbonero entró y marcó el segundo gol de Colombia ante Nueva Zelanda

El equipo de Néstor Lorenzo comenzó con buen ritmo, luego cayó en imprecisiones y terminó sufriendo un empate inesperado antes de recuperar la ventaja sobre el final del juego disputado en Fort Lauderdale.

El error que permitió el empate neozelandés

Colombia abrió el marcador muy temprano con un gol de Gustavo Puerta a los tres minutos, una acción que prometía una jornada tranquila. Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo perdió intensidad y precisión, lo que permitió que Nueva Zelanda se animara y buscara espacios.

RELACIONADO Gustavo Puerta sorprendió y anotó el primer GOLAZO de Colombia ante Nueva Zelanda

El golpe llegó al minuto 79.La, la defensa colombiana falló en la marca y en el despeje, donde Randall aprovechó el descuido, anticipó a los defensores e incluso al portero Álvaro Montero, y definió con el arco a su merced para poner el 1-1 parcial.

A pesar del letargo defensivo, Colombia reaccionó sobre el minuto 88, cuando Johan Carbonero ingresó desde el banco y marcó el 2-1 definitivo tras un control perfecto con el pecho y una aceleración que dejó sin opciones a los rivales.

Próximo partido de Colombia: fecha, hora y dónde verlo

Tras esta victoria ajustada, la Selección Colombia ya piensa en su próximo reto de la fecha FIFA. La Tricolor enfrentará a Australia el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m., un duelo que servirá para seguir evaluando el funcionamiento del equipo antes del sorteo mundialista.

El encuentro podrá verse a través del Canal RCN, su aplicación oficial y el canal de YouTube de RCN, con cobertura completa desde el previo.