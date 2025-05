Los dos penales que el VAR dejó de pitarle a Millonarios frente a Once Caldas

Millonarios y Once Caldas protagonizaron un vibrante encuentro en el estadio Palogrande de Manizales que cerró la jornada dominical del fútbol colombiano. El partido terminó 2-2, pero más allá del resultado, lo que dejó un sabor amargo en el conjunto capitalino fueron dos jugadas polémicas que generaron indignación y que, sorpresivamente, no contaron con la intervención del VAR.

El equipo dirigido por David González logró igualar en dos ocasiones el marcador frente a un Once Caldas que se mostró combativo, sólido en ataque y con buena respuesta anímica.

Sin embargo, cuando el cronómetro marcaba el tramo final del compromiso, Millonarios se sintió perjudicado por decisiones arbitrales que podrían haber cambiado el rumbo del encuentro.

Primera polémica: el pisotón a Sergio Mosquera

Al minuto 79, en una jugada ofensiva de Millonarios, el defensor Sergio Mosquera se proyectó en ataque y recibió un pisotón claro dentro del área que le impidió continuar la carrera hacia el balón. La acción fue evidente y el jugador cayó de inmediato al césped.

Mosquera reclamó con vehemencia, pero ni el juez central Jhon Ospina ni el VAR, bajo la supervisión de Keiner Jiménez, consideraron necesario revisar la jugada en el monitor. La omisión generó desconcierto en el banquillo ‘embajador’ y encendió las críticas de los aficionados.

Segunda polémica: falta de Aguirre sobre Giordana

Ya en los minutos de adición, el argentino Santiago Giordana fue derribado dentro del área por el arquero James Aguirre en una salida precipitada. El guardameta de Once Caldas se lanzó a cortar el balón, pero no logró evitar el impacto sobre el atacante, quien también cayó al suelo y pidió penal. A pesar de la claridad de la jugada, el VAR no intervino y el árbitro permitió que el juego continuara.

Con este empate, Millonarios se mantiene en la tercera casilla de la tabla de posiciones, mientras que Once Caldas conserva su lugar dentro del grupo de los ocho. Sin embargo, las decisiones arbitrales y la pasividad del VAR vuelven a poner en el centro del debate la necesidad de mayor rigurosidad en la revisión de jugadas determinantes.