Equipo de la Liga BetPlay recibió un duro castigo de la FIFA: estos son los detalles

Uno de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano, que no se encuentra pasando un buen momento en la Liga BetPlay, recibió una nueva noticia adversa.

El Deportivo Pereira, que está relegado en la catorceava posición del campeonato y, por ahora, lo separan cinco puntos del octavo, recibió un nuevo castigo de la FIFA.

¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que determinó exactamente la FIFA? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles del duro castigo que recibió el Pereira por parte de la FIFA

Marcelo Bee Sellares, el abogado que es especialista en derecho deportivo, reveló que la FIFA sancionó al Pereira por no pagar la compensación por la formación de Lucas Serna Marín, el jugador que tiene 25 años y es hijo de Mauricio 'Chicho' Serna.

"La Cámara Disciplinaria de la FIFA sancionó al club por no pagar la compensación por la formación del jugador Lucas Serna. La FIFA Clearing House había ordenado el pago de 26.359,91 dólares, luego actualizado a 27.018,91 dólares", explicó Marcelo Bee Sellares.

En consecuencia, debido a que la FIFA considera que el Deportivo Pereira no acató la orden, le impuso una multa de 5.000 francos suizos y, además, lo inhabilitó para inscribir jugadores hasta que se salde completamente la deuda.

"El demandado tiene prohibido registrar nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional", precisó la FIFA en el documento oficial.

"Se concede al demandado un plazo final de 30 días a partir de la notificación para pagar la multa. Al vencimiento del plazo final y en caso de incumplimiento persistente o incumplimiento completo, el Comité Disciplinario de la FIFA puede imponer medidas adicionales", agregó la Asociación.

¿Qué puede hacer el Deportivo Pereira tras la dura sanción de la FIFA?

De acuerdo con lo que explicó Marcelo Bee Sellares, el Deportivo Pereira, en caso de que lo considere pertinente, puede apelar la decisión ante el TAS en 21 días.

Actualmente, Lucas Serna Marín, el hijo del 'Chicho' Serna, se encuentra sin equipo y también ha militado en los planteles Sub-20 de Boca Juniors, Huracán y Gimnasia.