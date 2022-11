"Lo más importante que hizo fue salir con Shakira": periodista molesto con noticia de Piqué

El defensa Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona de 35 años y campeón con España en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, anunció el pasado jueves por sorpresa su retirada como futbolista.

"Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Este sábado (ante el Almería) será mi último partido en el Camp Nou", anunció en un vídeo de unos dos minutos en sus redes sociales.

En el vídeo muestra imágenes de él siendo niño con la camiseta del Barcelona o pidiendo autógrafos a las estrellas de entonces.

Sin embargo, el eco de la noticia no ha gustado a muchos y así quedó claro desde Argentina, donde un periodista expresó su malestar.

“¿Puedo hacer una pregunta?”, fue lo primero que dijo el famoso periodista Alejandro Fantino a su compañero, quien era el que estaba dando esa noticia.

Luego de su pregunta, el periodista se despachó contra Gerard Piqué.

¡Qué me importa! Todo el país está hablando de eso y qué me importa que se haya retirado el pelotudo de Piqué… ¡Qué me importa, boludo!