Espaldarazo a Néstor Lorenzo: las palabras del 'Pibe' Valderrama

El fútbol femenino colombiano sigue siendo protagonista a nivel mundial y así lo dejó en evidencia la Selección en la Copa del Mundo Sub-17, donde hizo historia y logró la primera final en la historia para este deporte en el país. Por esa razón, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, histórico de la ‘Tricolor’ no dudó en hablar de ese tema.

Luego de las polémicas declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sobre el tema de los premios a la Selección Sub-17. El ‘Pibe’ Valderrama les envió un contundente mensaje.

“¿Amateur? Estas peladas juegan mucho, cuidado vamos a dar la vuelta olímpica. No le quieren pagar el premio que porque no son profesionales, pero que suelten algo para las peladas que se lo ganaron, eso no es un regalo, eso se lo ganaron, cómo van a salir que no hay premios”

En contexto: Colombia, en la final del Mundial femenino Sub-17

Colombia ya está en la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022. El conjunto sudamericano se impuso a Nigeria en una vibrante tanda de penales después de que el tiempo reglamentado de la primera semifinal del torneo concluyese con empate a cero.

El ‘Pibe’ Valderrama sobre la Selección Colombia masculina

Además, en otras declaraciones, Valderrama se refirió al proceso que inició con Néstor Lorenzo y le dio un espaldarazo al entrenador argentino.

“Creo en su trabajo, pienso que va bien. Ha llamado a unos jugadores jóvenes que están para grandes cosas y creo que es positivo tener a una persona que cree en la renovación. Hay que saber elegir a los mejores y darle oportunidad a los que estén bien y a estos jóvenes que son lo que nos van a dar alegrías en el futuro”