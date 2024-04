Piqué estaría vinculado en la investigación en contra de Luis Rubiales por presunta corrupción

Una nueva polémica involucra a Gerard Piqué en España. En las últimas horas, se dio a conocer que el exjugador del Barcelona estaría vinculado a la investigación que le están haciendo a Luis Rubiales por presunta corrupción, desatando un sinfín de comentarios entre todas las directivas de la Real Federación Española de Fútbol.

El encargado de desatar la polémica en el fútbol español fue Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, quien fue el encargado de hacer la fuerte denuncia contra Rubiales, y que ahora, en conversaciones con ‘El Desmarque’ señaló que Gerard Piqué, expareja de Shakira, estaría vinculado con la investigación de la justicia española.

Gerard Piqué sería llamado a declarar por el tema Rubiales

Según dio a conocer el directivo, Gerard Piqué sería llamado a declarar por irregularidades con la Supercopa de España en Arabia Saudí, un acuerdo que en su momento cerró el exjugador del Barcelona con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, pues así lo dio a conocer el diario Sports de España.

“No se está hablando porque la jueza tiene sus tiempos, pero no dudéis que Piqué va a declarar en calidad de investigado porque Kosmos está imputado y Rubiales también (…) Piqué va a ir a declarar como investigado seguro, porque estamos hablando de 24 millones de euros en comisiones ilegales”, fueron las primeras palabras del presidente de CENAFE.

Además, Miguel Ángel Galán dio una amplia explicación de las razones por las que Gerard Piqué estaría involucrado dentro del proceso de Rubiales, dejando claro que recibió una comisión por llevar este tipo de evento deportivo al país del Medio Oriente, lo que generó la sospecha de la justicia y algunos directivos españoles.

“Hay un informe demoledor de la intervención general del estado a petición de Fiscalía en el que dice que Kosmos era intermediario de la Selección Española de Fútbol. Por tanto, no pueden seguir repitiendo tanto la RFEF como Piqué que el exfutbolista era un agente de Arabia. No, porque el contrato de la RFEF con Arabia dice que, si no se paga la comisión a Piqué, el contrato se rompe. En consecuencia, ahí está la corrupción del negocio que está condicionando el contrato a la comisión de Piqué, con el agravante de que existía paralelamente otra oferta y otro contrato de Qatar más alto que este, donde no cabía comisionistas”, finalizó.

Luis Rubiales quedó en libertad provisional

Mientras las directivas de la RFEF y la justicia española siguen investigando a fondo las fuertes denuncias del presidente de CENAFE, se dio a conocer en las últimas horas, que Luis Rubiales, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Barajas al llegar República Dominicana salió en libertad condicional tras rendir interrogatorio.

Según se pudo conocer, Luis Rubiales seguirá vinculado a la investigación por presunta corrupción y tendrá que presentarse al juzgado en los próximos días.