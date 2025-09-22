Polémica en gala del Balón de Oro por puestos de Pedri y Vinicius Jr.

Como ocurre cada año, la entrega del Balón de Oro no pasó desapercibida y volvió a encender el debate en redes sociales. En esta ocasión, la controversia se centró en el mediocampista español Pedri, quien fue ubicado en la casilla número 11 del ranking de los mejores futbolistas del planeta. Para muchos aficionados del FC Barcelona, este resultado fue una sorpresa negativa, pues esperaban ver al joven talento dentro del top-10 gracias a su destacada temporada.

El revuelo en redes sociales fue inmediato. Miles de comentarios en X (antes Twitter), Instagram y TikTok expresaron descontento, señalando que Pedri tuvo un año de gran regularidad, siendo pieza clave en el esquema de Hansi Flick en el Barcelona y también con la selección española. Sin embargo, para los organizadores de este prestigioso premio, el rendimiento de otros jugadores pesó más en el veredicto final.

El puesto 11 de Pedri divide opiniones

La posición de Pedri no solo generó molestia en los hinchas culés, sino que también abrió el debate sobre los criterios de evaluación de France Football para este galardón. Algunos expertos consideran que su ubicación fue justa, argumentando que el mediocampista tuvo algunos periodos de ausencia por lesiones que le restaron continuidad.

Otros, por el contrario, defienden que su influencia en el juego del Barcelona y su liderazgo en el mediocampo merecían un reconocimiento mayor. La discusión ha llegado a programas de televisión y pódcasts deportivos, donde periodistas y analistas han desglosado estadísticas y comparaciones con otros futbolistas que sí entraron en el top-10.

Vinicius Jr. también quedó fuera del top-10

La polémica no solo se centró en Pedri. Otro de los nombres que dio de qué hablar fue el de Vinicius Jr., quien se ubicó en el puesto 16, algo que sorprendió a los seguidores del Real Madrid. El brasileño fue determinante en varias competiciones y muchos lo consideraban candidato natural a estar entre los diez primeros.

La revelación del ranking, que France Football publicó progresivamente, terminó por convertirse en tendencia global y demostró que el Balón de Oro, además de premiar a los mejores, siempre será un motivo de discusión entre los fanáticos del fútbol mundial.