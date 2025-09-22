CANAL RCN
Deportes

Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy

Blessd hará historia en el Balón de Oro 2025. La gala será este lunes 22 de septiembre a las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
11:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 22 de septiembre, a las 2:00 p. m. hora de Colombia, París será nuevamente el escenario del Balón de Oro 2025, el premio más esperado del fútbol mundial.

Balón de Oro 2025: ¿Quién es el futbolista más fuerte a llevarse el premio?
RELACIONADO

Balón de Oro 2025: ¿Quién es el futbolista más fuerte a llevarse el premio?

El evento, transmitido por Disney+, no solo genera expectativa por conocer al ganador, sino también porque contará con un toque colombiano: Blessd se presentará en la ceremonia.

El cantante paisa, uno de los artistas urbanos más influyentes del momento, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista.

El orgullo colombiano en París

Blessd expresó su emoción por llevar su música a un escenario tan prestigioso: “La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”.

El día que Cristiano Ronaldo votó por Falcao para el Balón de Oro
RELACIONADO

El día que Cristiano Ronaldo votó por Falcao para el Balón de Oro

Las transmisiones comenzarán desde las 12:00 p. m. con la tradicional alfombra roja, donde estrellas del deporte y la música desfilarán antes de la gala central. El anuncio ha sido celebrado por miles de seguidores en Colombia, quienes destacan que el artista sigue consolidándose como embajador cultural.

Nominados al Balón de Oro 2025

La lista de candidatos reúne a lo mejor del planeta fútbol, en medio de la polémica que siempre rodea a este galardón:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona).
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 3 del Clásico RCN 2025, hoy lunes 22 de septiembre: sígala en directo

Fútbol internacional

Revelan las graves amenazas contra Jonathan González, el futbolista asesinado a tiros en Ecuador

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Otras Noticias

Icetex

Reforma al Icetex enfrenta obstáculos en el Congreso: esto dijo Catherine Juvinao en La Mesa Ancha

El proyecto de reforma al Icetex busca aliviar la situación de más de 200 mil estudiantes afectados por altas cuotas y falta de financiamiento.

Aida Victoria Merlano

"Se lo gasta con la otra": inesperado mensaje de Aida Victoria Merlano tras rumores de ruptura amorosa

Aida Victoria Merlano, en una nueva grabación que se difundió, emitió un pronunciamiento relacionado con la infidelidad.

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal