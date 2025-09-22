Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy

Este lunes 22 de septiembre, a las 2:00 p. m. hora de Colombia, París será nuevamente el escenario del Balón de Oro 2025, el premio más esperado del fútbol mundial.

El evento, transmitido por Disney+, no solo genera expectativa por conocer al ganador, sino también porque contará con un toque colombiano: Blessd se presentará en la ceremonia.

El cantante paisa, uno de los artistas urbanos más influyentes del momento, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Preparado para ser deslumbrado. Bless en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, escribió el artista.

El orgullo colombiano en París

Blessd expresó su emoción por llevar su música a un escenario tan prestigioso: “La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”.

Las transmisiones comenzarán desde las 12:00 p. m. con la tradicional alfombra roja, donde estrellas del deporte y la música desfilarán antes de la gala central. El anuncio ha sido celebrado por miles de seguidores en Colombia, quienes destacan que el artista sigue consolidándose como embajador cultural.

Nominados al Balón de Oro 2025

La lista de candidatos reúne a lo mejor del planeta fútbol, en medio de la polémica que siempre rodea a este galardón: