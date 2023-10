Importante DT descarta al Bucaramanga: "El presupuesto que manejan es inferior a lo hablado"

En Atlético Bucaramanga la preocupación no cesa y los hinchas están perdiendo la paciencia cada vez más. Aunque no es uno de los grandes, el equipo desde hace rato que no pelea al menos una clasificación a cuadrangulares, y las decepciones son cada vez más comunes.

El cuadro 'leopardo' no está peleando descenso, y hasta el momento, tampoco está cerca de entrar a zona roja para la tabla del 2024, pero eso deberá confirmarlo el próximo año, y como van las cosas, los hinchas prefieren guardar silencio sobre ese tema.

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de riesgo de descenso y cumplir esa expectativa de ser protagonista en el 'todos contra todos', como lo está haciendo por ejemplo Águilas Doradas, que tiene menor historia en primera división que Bucaramanga, los directivos están buscando un entrenador de peso para incrustar ese 'chip' ganador dentro de los jugadores y darle el salto de calidad que el club está buscando hace rato.

Bucaramanga busca nuevo entrenador

Y es que hasta el momento, el Bucaramanga parece sin rumbo fijo. Alexis Márquez llegó para este semestre, pero hace unas fechas fue despedido y como interino quedó Rubén Zapata, a quien los resultados tampoco acompañaron y por eso lo cambiaron por Jorge Ernesto Ramoa, que se hará cargo del plantel por lo que resta del año.

En un principio se había mencionado que el apuntado era Leonel Álvarez, pero luego fue descartado. Después de él, el que seguía en la fila era Jorge Da Silva, de quien se aseguró hace unos días que tenía todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador del Bucaramanga y que solo faltaban detalles para viajar a la ciudad a firmar su contrato.

Esta noticia alegró a los hinchas 'leopardo', pues el entrenador uruguayo cuenta en su palmarés con título en su país con Defensor Sporting y Peñarol, además de uno en Arabia Saudita con Al-Nassr. Aunque no ganó nada, también cuenta con pasos por Godoy Cruz, Banfield y América de Cali, club del que es referente por su etapa como jugador entre 1990 y 1994.

'Polilla' Da Silva no llegará al Bucaramanga

Sin embargo, el castillo de naipes que se había construido en la cabeza de la afición del Bucaramanga se cayó del todo. Tras varios días de incertidumbre y a la espera de que se concretara la negociación, 'Polilla' Da Silva le confirmó a Noticias RCN Digital que estuvo cerca de llegar a un acuerdo con los directivos, pero que al final cambiaron las condiciones y por eso no será el DT.

"No, aparentemente no. No se cerró porque supuestamente el presupuesto que ellos manejan es inferior a lo que habíamos hablado. Quedó en una opción nada más", le aseguró el 'charrúa' a este portal.

De hecho, Da Silva ya no se encuentra en Sudamérica, pues caída la chance de Bucaramanga, viajó con rumbo a Dubai para visitar a su hija y pasar una temporada de vacaciones en familia mientras aparece una opción para volver a dirigir. De hecho, el último club al que entrenó 'Polilla' fue al Al-Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos.