¿Por qué no le permitieron jugar en Bogotá al América de Cali y Boyacá Chicó?

El juego entre Boyacá Chicó y América de Cali no recibió el visto bueno en Bogotá y la Comisión entregó las razones.

Foto: @AmericadeCali

octubre 28 de 2025
12:28 p. m.
El encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay, debía disputarse inicialmente en Tunja, pero la organización de un Festival en la capital boyacense obligó al club ajedrezado a buscar una nueva sede.

Ante la imposibilidad de jugar en su estadio, el Chicó tocó las puertas de Bogotá, con la intención de que el partido se llevara a cabo en el estadio El Campín. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de la capital, debido a la congestión de eventos que se realizarán este fin de semana.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el compromiso no se jugará este jueves 30 de octubre, argumentando que la ciudad tendrá una agenda sumamente cargada.

Según el funcionario, se desarrollarán más de 35 eventos simultáneos, entre conciertos, manifestaciones culturales y actividades deportivas, lo que hace imposible garantizar los operativos de seguridad que demanda un partido de fútbol profesional de alto riesgo.

Razones logísticas y de seguridad detrás de la negativa

La decisión fue tomada luego de evaluar el impacto que tendría un encuentro de estas características en una ciudad que se prepara para recibir una de las jornadas más movidas del año. Las autoridades locales señalaron que el desplazamiento de hinchas, especialmente de América de Cali, implica un despliegue policial importante, por lo que no es viable comprometer más recursos en un fin de semana con múltiples actividades masivas.

Además, el Distrito explicó que el tiempo de respuesta para coordinar los dispositivos de seguridad era muy corto, lo que aumentaba el riesgo de incidentes y complicaciones logísticas. Por esa razón, la Comisión de Seguridad recomendó aplazar el partido hasta nueva fecha, garantizando condiciones óptimas para su desarrollo.

