Millonarios, a recuperar el liderato de su grupo con tres bajas notables frente a Once Caldas

Millonarios afronta este miércoles 11 de junio un partido crucial en su camino hacia la gran final de la Liga BetPlay 2024-I. El equipo embajador recibirá en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Once Caldas, por la cuarta fecha del Grupo B en los cuadrangulares semifinales. Tras el empate 0-0 en Manizales por la jornada anterior, los dirigidos por David González están obligados a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el primer lugar.

El panorama no es sencillo. Santa Fe y Atlético Nacional, los otros dos equipos del grupo, se enfrentan el jueves también en la capital del país, y un triunfo de cualquiera podría dejar sin margen de error al conjunto albiazul. Por eso, el duelo de este miércoles no solo representa la oportunidad de recuperar terreno, sino también de enviar un mensaje claro: Millonarios quiere final y no se rendirá fácilmente.

Tres bajas sensibles para David González en una noche clave

El reto será mayor para Millonarios por la ausencia de tres piezas fundamentales en su esquema. El arquero Álvaro Montero, el defensor central Andrés Llinás y el lateral izquierdo Danovis Banguero no estarán disponibles por decisión del cuerpo técnico, que optó por que los tres jugadores cumplieran su fecha de sanción en este compromiso. Una apuesta arriesgada, considerando que el partido podría definir buena parte del destino del equipo en este cuadrangular.

La responsabilidad recaerá en los habituales suplentes, que deberán estar a la altura de un Once Caldas que ha sido un rival incómodo y competitivo durante esta fase. El equipo de Manizales, aunque sin el favoritismo de los capitalinos, ya demostró que puede complicar a cualquiera.

El Campín será juez y escenario del grupo B

El encuentro está programado para las 8:20 p.m. y se jugará en un Campín que se espera lleno, con una hinchada albiazul que no pierde la ilusión. Millonarios necesita ganar y esperar el resultado entre Santa Fe y Nacional para saber si depende de sí mismo en las dos fechas restantes. Por ahora, el objetivo está claro: vencer al 'blanco blanco' y volver a ilusionarse con una nueva final.