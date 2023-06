¿Por qué Macalister ni Cataño cobraron penalti contra Nacional? Revelan detalles de la final

A medida que pasan las horas tras el título obtenido por Millonarios frente a Atlético Nacional se van conociendo algunas intimidades y detalles importantes de lo que fue la gran final del fútbol colombiano el pasado sábado 24 de junio y entre ellas una tanda de penales emocionante que definió el título de Liga más importante de la historia.

Los dos equipos más grandes del país se enfrentaron el sábado en el Nemesio Camacho el Campín para definir el campeón de la Liga BetPlay y Millonarios se terminó imponiendo en una tanda de penales en la que Álvaro Montero estuvo inmenso y fue el gran héroe del cuadro ‘embajador’.

El arquero guajiro se quedó con dos penales, más uno que desperdició Dorlan Pabón, y así el elenco de la capital de la República pudo celebrar tras el cobro definitivo de Larry Vásquez.

¿Por qué no cobró ni ‘Maca’ ni Cataño?

El mediocampo de Millonarios tiene grandes nombres y es una de las zonas en las que el equipo de Alberto Gamero genera más peligro. Macalister Silva, capitán e ídolo de la institución, junto a Daniel Cataño, han formado una importante dupla que le ha dado frutos al cuadro bogotano.

Los dos baluartes de la mitad de la cancha son parte fundamental de los planteamientos del técnico samario partido tras partido, pero llamaron la atención de los aficionados del fútbol colombiano al no ser parte de los elegidos para cobrar en la tanda de penales definitiva durante esta final.

Macalister es el líder y capitán de este equipo, sin embargo, su fuerte nunca han sido los penales y en varias oportunidades se ha llevado tristezas muy grandes por errar cobros desde los 12 pasos. Por esta razón, el bogotano habló con Caracol Radio y reveló detalles acerca del por qué no participó de esta tanda.

“No me ha ido muy bien con los penales y ya a menos de que sea una necesidad, he tenido varios sinsabores con los penales, no es que me tuviera la confianza del mundo en ese tema”, dijo.

“La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros. Montero es una persona muy grande y cuando abre los brazos no se ve mucho espacio”, agregó.

De la misma manera, Daniel Cataño reveló sus razones por las cuales no cobró en la tanda definitiva y tiene que ver con el cuerpo técnico y compañeros, quienes quisieron “protegerlo” después de lo ocurrido en la última final que disputó entre Tolima y Nacional.

“El grupo quería que yo estuviera tranquilo y había una confianza plena en los que iban a cobrar. Yo estaba de séptimo en caso de que se alargara la serie, pero los muchachos y el mismo profe quisieron protegerme de eso”, aseguró el mediocampista antioqueño en Caracol Radio.