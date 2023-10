¿La oficial? Se filtró el que sería el once inicialista de la Selección Colombia contra Uruguay

Este jueves 12 de octubre, la Selección Colombia tendrá uno de los partidos más importantes durante el 2023, teniendo en cuenta que tendrá vencer a la Selección de Uruguay por la tercera fecha de Eliminatorias en Barranquilla, esto con el fin de comenzar a tomar una ventaja contra sus rivales directos en la obtención del tiquete para el Mundial del 2026.

Por lo anterior, Néstor Lorenzo eligió a 26 jugadores para que estén disponibles en esta doble fecha de Eliminatoria, pues es consciente que estos dos compromisos podrían comenzar a definir el camino que tendrá el combinado nacional en el torneo continental, además de reafirmar el gran proceso que ha llevado desde que asumió la dirección técnica de la ‘tricolor’.

A pesar de que no podido entrenar con los 26 jugadores convocados, Néstor Lorenzo ya tendría en mente el once inicialista que saldrá al gramado del Metropolitano de Barranquilla el próximo jueves 12 de octubre, haciendo algunas modificaciones por obligación, puesto que jugadores de su confianza no pudieron ser convocados por problemas físicos.

Según dio a conocer Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, la Selección Colombia tendría varias modificaciones para el partido contra la Selección de Uruguay, pues afirmó que los cambios se darán por los jugadores que no pudieron asistir a la convocatoria y que tenían el respaldo del estratega argentino.

Posible alienación de Colombia contra Uruguay

Teniendo en cuenta lo anterior, este sería el once titular de la Selección Colombia para el juego contra los Charrúas: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Déiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz; y Rafael Santos Borré.

Néstor Lorenzo quiere ser protagonista contra Uruguay

En conversaciones con el Canal RCN, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, habló de lo que será el compromiso frente a los ‘Charrúas, dejando claro que será un partido bastante complicado, pero que es ideal para que se pueda plasmar en el terreno de juego la idea que se ha venido trabajando.

“La idea es que en el juego contra Uruguay se haga fuerte la idea que hemos estado trabajando durante todo este año, que es ser protagonistas, especialmente en casa. Sabemos que es un rival difícil, intenso, que tiene un buen juego directo, pero nosotros haremos el trabajo para realizar lo que tenemos pensando”, aseguró Néstor Lorenzo.