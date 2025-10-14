Algunas variantes: Colombia se mide a Canadá con titular renovada

La selección Colombia de mayores afrontará este martes 14 de octubre su segundo partido amistoso de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, cuando se mida ante su similar de Canadá en New Jersey. Luego de la contundente victoria 4-0 sobre México, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la confianza en alto y con la intención de seguir fortaleciendo su idea de juego, probando nuevas variantes tácticas y observando futbolistas que podrían ganarse un puesto definitivo en la nómina mundialista.

El encuentro frente a México dejó un grato sabor entre los aficionados y el cuerpo técnico, no solo por el marcador, sino por el funcionamiento colectivo del equipo. Con James Rodríguez y Luis Díaz como grandes figuras, el combinado tricolor exhibió solidez defensiva, equilibrio en el medio campo y contundencia en el ataque. Sin embargo, Lorenzo ha insistido en que aún queda mucho por ajustar y que estos partidos son fundamentales para definir los últimos cupos antes de la cita orbital.

Lorenzo planea variantes para observar nuevos jugadores

Pensando en la rotación del plantel, el estratega argentino realizaría varios cambios respecto al once que enfrentó a México. En el arco, Álvaro Montero tendría la oportunidad de ser titular, desplazando a David Ospina, quien fue protagonista en el primer amistoso. En defensa estarían Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, una línea que ha mostrado solidez, pero que podría ser sometida a nuevas pruebas frente a un equipo canadiense veloz y físico.

En el mediocampo, Juan Camilo Portilla compartiría la primera línea con Richard Ríos, mientras que más adelantados estarían Johan Carbonero, James Rodríguez y Luis Díaz, encargados de generar juego ofensivo y asistir al delantero Rafael Santos Borré, quien asumiría la responsabilidad del gol.

Un examen más antes del Mundial 2026

El duelo ante Canadá será una nueva oportunidad para medir el presente futbolístico de Colombia, que ya tiene asegurada su clasificación al Mundial del 2026. Más allá del resultado, Néstor Lorenzo busca afianzar conceptos y consolidar una base de jugadores que le permita competir en el más alto nivel.

Canadá, por su parte, llega con una nómina renovada y con figuras jóvenes que militan en Europa, lo que promete un duelo intenso y de alto ritmo. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por el Canal RCN, en lo que se espera sea otro capítulo ilusionante para la afición tricolor.