CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

La Selección Colombia de mayores se prepara para enfrentar a Canadá en un duelo amistoso camino al Mundial 2026. ¿Cuándo y dónde?

Selección Colombia vs. Canadá amistoso fecha hora dónde ver
Foto: FCF

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia de mayores tiene una cita de preparación en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026. Tras una convincente goleada ante México, la 'tricolor' se prepara para enfrentarse a otro de los anfitriones mundialistas.

¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas
RELACIONADO

¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas

El próximo desafío pactado en la agenda de la doble fecha FIFA es un compromiso ante Canadá, un encuentro diseñado para consolidar el buen momento futbolístico del equipo. Este amistoso es clave en la hoja de ruta del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para ir perfilando el once ideal.

Colombia de Mayores vs. Canadá: cuándo y dónde

El duelo amistoso entre las selecciones de Colombia y Canadá está programado para el martes 14 de octubre. El pitazo inicial está pactado para las 7:00 p.m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir el desarrollo del compromiso en directo a través de la señal del Canal RCN y sus plataformas digitales.

¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026
RELACIONADO

¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026

El escenario elegido para este choque de preparación es el Red Bull Arena en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ambas selecciones volverán a verse después del último partido en 2014, que terminó con una victoria mínima (1-0) para el combinado cafetero con una anotación de James Rodríguez.

Más allá del resultado, el partido servirá para que el técnico Néstor Lorenzo continúe probando esquemas y jugadores, manteniendo la racha positiva que atraviesa el combinado nacional.

Luis Díaz va por un nuevo récord con la Selección Colombia vs. Canadá

El equipo de Néstor Lorenzo llega con el ánimo en alto luego de propinar una goleada 4-0 a México en Dallas, una actuación donde figuras como Luis Díaz, Jefferson Lerma y James Rodríguez fueron protagonistas. La confianza es palpable y el objetivo es mantener la solidez defensiva y ofensiva ante los canadienses.

¡Golazo de Lucumí! Colombia derrota 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026
RELACIONADO

¡Golazo de Lucumí! Colombia derrota 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026

De hecho, Luis Díaz, alcanzó los 20 goles con la camiseta amarilla e igualó el registro de Faustino Asprilla. En este juego, tendrá la oportunidad de superar esa marca en el enfrentamiento contra la escuadra norteamericana.

Por su parte, la selección de Canadá llega al encuentro contra Colombia tras caer por la mínima diferencia (1-0) frente a Australia. Los norteamericanos, ya clasificado al Mundial como coanfitrión, buscará reponerse y demostrar su nivel ante la selección 'cafetera'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial Sub 20

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

FC Barcelona

Él es Lauro Mosquera, el primer colombiano que jugó con la camiseta del FC Barcelona

Mundial de fútbol

Selección africana hace historia y se clasificó por primera vez al Mundial de 2026

Otras Noticias

Vía al Llano

Plan retorno en Bogotá: no habrá pico y placa regional en la vía al Llano

La decisión busca garantizar un retorno ordenado para este puente festivo que finaliza.

Transmilenio

Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Aunque su jornada no está exenta de dificultades, varios de sus seguidores demostraron cierto interés por el trabajo.

Enfermedades

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Comercio

Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos

Noruega

Venezuela cierra embajada en Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina Machado