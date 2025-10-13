Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

La Selección Colombia de mayores tiene una cita de preparación en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026. Tras una convincente goleada ante México, la 'tricolor' se prepara para enfrentarse a otro de los anfitriones mundialistas.

El próximo desafío pactado en la agenda de la doble fecha FIFA es un compromiso ante Canadá, un encuentro diseñado para consolidar el buen momento futbolístico del equipo. Este amistoso es clave en la hoja de ruta del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para ir perfilando el once ideal.

Colombia de Mayores vs. Canadá: cuándo y dónde

El duelo amistoso entre las selecciones de Colombia y Canadá está programado para el martes 14 de octubre. El pitazo inicial está pactado para las 7:00 p.m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir el desarrollo del compromiso en directo a través de la señal del Canal RCN y sus plataformas digitales.

El escenario elegido para este choque de preparación es el Red Bull Arena en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ambas selecciones volverán a verse después del último partido en 2014, que terminó con una victoria mínima (1-0) para el combinado cafetero con una anotación de James Rodríguez.

Más allá del resultado, el partido servirá para que el técnico Néstor Lorenzo continúe probando esquemas y jugadores, manteniendo la racha positiva que atraviesa el combinado nacional.

Luis Díaz va por un nuevo récord con la Selección Colombia vs. Canadá

El equipo de Néstor Lorenzo llega con el ánimo en alto luego de propinar una goleada 4-0 a México en Dallas, una actuación donde figuras como Luis Díaz, Jefferson Lerma y James Rodríguez fueron protagonistas. La confianza es palpable y el objetivo es mantener la solidez defensiva y ofensiva ante los canadienses.

De hecho, Luis Díaz, alcanzó los 20 goles con la camiseta amarilla e igualó el registro de Faustino Asprilla. En este juego, tendrá la oportunidad de superar esa marca en el enfrentamiento contra la escuadra norteamericana.

Por su parte, la selección de Canadá llega al encuentro contra Colombia tras caer por la mínima diferencia (1-0) frente a Australia. Los norteamericanos, ya clasificado al Mundial como coanfitrión, buscará reponerse y demostrar su nivel ante la selección 'cafetera'.