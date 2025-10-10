Así formaría Colombia frente a México, en el primer amistoso de cara al Mundial 2026

La selección Colombia inicia este sábado 11 de octubre su camino de preparación hacia el Mundial de 2026, enfrentando a México en el estadio AT&T de Texas, Estados Unidos. El duelo amistoso representa mucho más que una simple prueba: será la oportunidad ideal para que Néstor Lorenzo observe nuevas variantes, consolide su idea de juego y defina qué jugadores pueden ganarse un lugar en la lista final para la cita mundialista.

El seleccionador argentino sorprendió con una convocatoria que mezcla experiencia y juventud, apostando por futbolistas que atraviesan un gran momento en sus clubes, junto a otros que buscan consolidarse en el proceso. Lorenzo dejó claro que su intención es seguir fortaleciendo el funcionamiento colectivo, pero también darles minutos a quienes podrían convertirse en alternativas sólidas en zonas donde el equipo aún necesita competencia interna.

Ospina, James y Díaz, los referentes del equipo

Durante la rueda de prensa previa al partido, Néstor Lorenzo confirmó tres nombres que estarán desde el arranque: David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz. El guardameta regresa al arco tricolor después de un largo tiempo ausente por lesiones, mientras que James, capitán y referente, comandará la zona creativa del equipo. Díaz, por su parte, será la principal carta ofensiva y la figura que genera mayor expectativa entre los aficionados.

El posible once inicial estaría conformado por: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz, Juan Camilo Hernández y Luis Suárez. Con esta nómina, Colombia buscará mantener su estilo de posesión, presión alta y transiciones rápidas, ante un rival que siempre exige en lo físico y en lo táctico.

Un amistoso de alto nivel y grandes expectativas

México, dirigido por Javier Aguirre, también se prepara para el Mundial y llega con una plantilla renovada, lo que garantiza un duelo intenso y atractivo. Para Colombia, el compromiso será fundamental para medir su ritmo competitivo, evaluar nuevas sociedades y probar esquemas alternativos.

Con la ilusión de mantener la buena racha bajo el mando de Lorenzo, la Tricolor saldrá al campo con la mente puesta en seguir consolidando su proyecto y dar un golpe de autoridad ante una de las selecciones más tradicionales del continente. El amistoso ante México marcará el inicio de una etapa decisiva rumbo al sueño mundialista de 2026.