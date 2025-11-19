¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fechas y posibles rivales de élite

La expectativa crece en torno a la Selección Colombia de fútbol, luego de cerrar su actividad de 2025. Tras un año con altibajos, pero siempre con la mira puesta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, los aficionados se preguntan cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia camino al Mundial 2026.

La respuesta a esta pregunta no solo marca el reinicio de la actividad del combinado nacional, sino que también define una etapa crucial para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la consolidación de la plantilla mundialista.

La temporada 2025 concluyó para la 'tricolor' con una doble jornada de amistosos que sirvió al cuerpo técnico para evaluar el nivel de los jugadores que conformarán la base del equipo.

Ahora, la mirada está puesta en el calendario de 2026, que traerá consigo decisiones definitivas y la preparación final antes del gran torneo.

¿Cuál es la próxima fecha FIFA y rivales para la Selección Colombia?

La Selección Colombia tiene programado su próximo reencuentro en la fecha FIFA de marzo de 2026, específicamente entre los días 23 y 31 de ese mes.

Este período será de vital importancia para el técnico Néstor Lorenzo, ya que representará la última oportunidad real para realizar pruebas con jugadores y definir los convocados definitivos para el Mundial.

Según fuentes periodísticas, los próximos rivales de la Selección Colombia serían Francia y Croacia con el fin de elevar el nivel competitivo del equipo antes del sorteo de grupos.

Posterior a esta fecha, no habrá más ventanas FIFA disponibles antes de la convocatoria final para la Copa del Mundo.

Adicionalmente, este mismo periodo de marzo de 2026 será decisivo a nivel global, pues se celebrarán los compromisos de repechaje intercontinental y la repesca europea.

¿Cuándo se realizará el sorteo definitivo del Mundial 2026?

El evento más esperado por las selecciones clasificadas, incluida Colombia, será el 5 de diciembre de 2025. En esa fecha, la FIFA llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, esta edición contará con 48 selecciones participantes. Con 42 equipos ya confirmados, la expectativa por conocer a los rivales de Colombia será inmensa.