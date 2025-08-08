¿Premio Puskas o autogolazo? La jugada de Willer Ditta que le da la vuelta al mundo

El nombre de Willer Ditta fue tendencia en redes sociales luego de que Cruz Azul marcara un gol frente a Colorado Rapids en la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, pues a primera vista, parece que el central colombiano marcó un auténtico golazo digno de ser nominado para el premio Puskas.

Sin embargo, en el registro del árbitro el tanto quedó marcado como un autogol por parte del defensor Wayne Frederick, dejando dudas en más de uno. Se revisó la anotación y se conoció la realidad detrás de este tanto que muchos le dieron a Willer Ditta.

En video ¿Fue gol de Willer Ditta?

El defensor cesarence tomó el balón por derecha y fue recortando hacia adentro. De manera inesperada sacó un remate de 3 dedos y el balón terminó en el fondo de la red.

En el video compartido por la cuenta de la Leagues Cup parece que la pelota da una tremenda parábola que logra engañar al portero rival, razón por la cual se catalogó como un golazo. Sin embargo, todo parece indicar que fue bien dado el autogol.

En otras tomas de la trasmisión oficial del partido, se logra observar que la pelota impacta en el pecho de Frederick, lo cual lleva al desvío que termina dejando mal parado al guardameta de Colorado Rapids.

Kevin Mier se robó el protagonismo

En este mismo encuentro, el portero colombiano Kevin Mier logró ganarse todas las miradas por su actuación, en donde fue el villano en los primeros minutos del partido, pero que terminó siendo clave a favor de su equipo.

Trascurría el minuto 3 cuando Mier entregó de manera errónea un balón sacando desde el arco, lo cual terminaría en gol de los rivales tras un par de toques. Sin embargo, el juego terminó definiéndose en la tanda de penales, donde el santandereano tapó el único cobro que no fue gol de los 10 pateados.