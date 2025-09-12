Revelaron la razón para jugar la final de la Liga BetPlay entre semana

La gran final de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025 será entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, luego de que ambos equipos lograran imponerse en los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, hay polémica tras conocerse la programación oficial para los partidos definitivos.

La Dimayor oficializó que la final de ida se jugará el viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que la vuelta será el martes 16 de diciembre en Ibagué. A pesar de que no hay más partidos pendientes, muchos se cuestionan no haber jugado los partidos durante un fin de semana.

¿Por qué la Liga BetPlay se define entre semana?

Luego de la controversia, se revelaron las razones detrás de esta polémica. Todo es debido al calendario programado por la Conmebol para la organización de los torneos internacionales de 2026: hay una fecha definida por cumplir.

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores será el próximo 18 de noviembre, por lo que si desde la Dimayor no han notificado cuáles son los equipos clasificados a esta competencia, en el sorteo de la fase de grupos los equipos terminarían en el bombo 4, dificultando su participación.

"Para evitar que los equipos colombianos vayan al último bombo como en años anteriores (al no comunicar con exactitud para quienes son los cupos), Dimayor propuso a los clubes terminar el 16/12, dando cuatro días de descanso antes del juego de ida y cuatro días antes de la vuelta", informó Julián Capera.

Los equipos que ya clasificaron a Copa Libertadores

Tras el cierre de los cuadrangulares finales, ya quedaron definidos tres cupos a la Copa Libertadores: Santa Fe, Deportes Tolima y el DIM. Sin embargo, se tiene que conocer al campeón del segundo semestre para que todo quede listo.

Santa Fe va a fase de grupos y el DIM a fase previa. Si Tolima queda campeón va a fase de grupos y el otro clasificado sería Atlético Nacional, pero si la estrella es para Junior de Barranquilla, el que iría a la fase 2 sería Tolima, mientras que Nacional iría a Copa Sudamericana.