¿La '10' del Santos para Daniel Ruiz?: contundentes declaraciones del presidente

Daniel Ruiz dejó Millonarios para tener su primera experiencia en el exterior y lo hará en el Santos de Brasil, histórico club que ha visto a Pelé y Neymar brillar con su camiseta.

Por esa razón, Andrés Rueda, presidente del Santos, en entrevista con Win Sports habló sobre el arribo del futbolista colombiano.

"Santos siempre ha tenido la característica de equipos Sub-20 diferenciales, con jugadores habilidosos y que jueguen con alegría. Daniel Ruiz estaba en nuestro radar hace mucho tiempo. Estamos muy contentos por esta contratación"

Asegurando que seguían desde hace mucho tiempo a Daniel Ruiz, Andrés Rueda dio detalles sobre lo que viene para el futbolista.

"Estamos terminando la parte burocrática de su documentación. Llegó muy contento y ya firmamos todo. Hoy se presenta con el entrenador. Es el tipo de contratación que deja a todos felices. Depositamos en él una gran confianza y estamos seguros de que va a triunfar en el Santos y en Brasil"

Presidente del Santos sobre adaptación de Daniel Ruiz

En otras declaraciones, Andrés Rueda afirmó que "todos los estamos apoyando porque es joven, ya está casado y tiene un hijo. Me identifico con él porque me casé con 21 años y sé cuánto pesa y cómo se madura antes de tiempo. En lo que dependa del club, le ayudaremos a organizar su vida personal. Santos sabe cómo llevar a las generaciones nuevas con sus virtudes y problemas".

En otras declaraciones, el presidente del ‘Peixe’ se refirió a cómo se dieron las negociaciones con Millonarios.

"El entrenador y yo hablamos con él. Todo fue muy tranquilo y se llegó a un acuerdo con cordialidad. Nos movimos con prisa porque hoy era el último día de inscripción para el Campeonato Paulista", y por último, sobre el número que llevará Daniel Ruiz en el Santos, el presidente fue contundente en sus declaraciones:

"El número ya es un problema de la coordinación deportiva y no ha sido divulgado. El problema viene que ya hay jugadores inscritos con la numeración y eso no se puede cambiar. Creo con toda seguridad que Daniel estará bien en Brasil. Santos es muy acogedora como ciudad y sé que él va a triunfar aquí. Eso es bueno para nosotros y para la Selección Colombia. Va a tener que demostrar en campo condiciones para ponerse la '10'. Se discutió si retirábamos el número de Pelé, pero nuestra leyenda no quería que se jubilara ese número"

