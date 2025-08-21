Protesta de hinchas de Millonarios le da la vuelta al mundo

La noche del miércoles 20 de agosto, el estadio El Campín fue escenario de una protesta que no pasó desapercibida. Los hinchas de Millonarios, cansados de los malos resultados, los errores dirigenciales y el pobre desempeño del equipo, decidieron enviar un mensaje contundente y creativo.

Durante la derrota 2-1 frente a Unión Magdalena, la barra Comandos Azules se quitó los zapatos y los arrojó a la pista atlética, en un gesto simbólico que buscaba decirles a los jugadores que “se pongan en los zapatos del hincha”.

La escena fue tan inesperada como ingeniosa: miles de pares de zapatos volando al unísono mientras la tribuna expresaba su frustración. La protesta, pacífica pero cargada de significado, representó el descontento de una afición que paga su boleta para ver espectáculo y compromiso, y que siente que el equipo no está a la altura de su historia ni de su camiseta.

Medios internacionales destacan la creatividad azul

El gesto no solo sorprendió en Bogotá. Reconocidos medios internacionales se hicieron eco del episodio y lo difundieron ampliamente. El popular programa español El Chiringuito compartió las imágenes en sus redes sociales, resaltando la creatividad de la hinchada albiazul. Por su parte, la agencia EFE también registró la protesta, describiéndola como un ejemplo de inconformidad ingeniosa y no violenta.

La protesta de los hinchas de Millonarios ya le está dando la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de cómo el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno social.

Mientras el club atraviesa uno de sus peores momentos deportivos en años, la voz de la tribuna suena cada vez más fuerte y difícil de ignorar. La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores quedan ahora ante un mensaje claro: la paciencia de la hinchada tiene un límite y el llamado es a reaccionar cuanto antes, no solo en la tabla de posiciones, sino en el compromiso con su gente.