Puertas abiertas para un ídolo en Atlético Nacional: lo que se sabe del reemplazo de Diego Arias

En Atlético Nacional están en un momento determinante de la temporada, con el equipo en la final de la Copa BetPlay y con un panorama favorable previo al inicio de los cuadrangulares finales de la Liga, todo de la mano del técnico interino Diego Arias.

Sin embargo, lo que se conoció en versiones de prensa cercanas al cuadro antioqueño, es que las directivas están trabajando en la búsqueda del cuerpo técnico en propiedad de cara al año 2026, donde el equipo ya aseguró por lo menos su clasificación a la Copa Sudamericana.

Se han nombrado varios candidatos, pero volvió a sonar un ídolo que llevó a Nacional a la gloria continental: Reinaldo Rueda, quien recientemente falló en su objetivo de clasificar a Honduras a la Copa del Mundo de 2026, terminándose su vínculo.

¿Reinaldo Rueda de regreso a Nacional?

Julián Capera, de ESPN Colombia, comentó que Rueda y Nacional no han establecido contactos formales de cara a un posible regreso, pero dejó claro que la postura del club es que el técnico caleño siempre tendrá las "puertas abiertas".

Esta versión se sumó a la entregada por Pipe Sierra en su canal de Kick, quien comentó que tras la finalización del contrato con Honduras, se despertó un interés que existe desde hace varios meses. "Es un deseo de los dueños, pero depende del rendimiento de Diego Arias en finales".

¿Diego Arias puede quedar como DT en propiedad?

En Nacional también han quedado a gusto con el rendimiento de Diego Arias en su interinato, perdiendo solamente un partido de todos los que ha dirigido. En caso de que el nivel se mantenga en el tramo más decisivo del año, se considerará la opción de que se quede.

Por el momento, las directivas de Nacional siguen analizando las posibilidades, mientras el equipo se concentra en lo futbolístico. Este jueves 20 de noviembre debutan en cuadrangulares ante América de Cali, equipo que ya superaron en semifinales de Copa.