Un tenso incidente entre el jugador Alfredo Morelos de Atlético Nacional y un reportero en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero derivó en un desenlace contundente para el comunicador involucrado.

El altercado, que rápidamente escaló y se viralizó, no solo generó un intenso debate sobre los límites del periodismo deportivo, sino que culminó en decisiones drásticas.

¿Qué pasó entre Alfredo Morelos y periodista deportivo?

William Méndez, el periodista que encaró a Alfredo Morelos en zona mixta, tuvo graves consecuencias laborales y profesionales.

En el ambiente post-partido entre América de Cali y Atlético Nacional, el reportero de 'La Estación Deportiva' abordó a Morelos con preguntas punzantes sobre su desempeño y su relación con la afición, así como declaraciones pasadas. Sin embargo, el tono de la interacción tomó un giro abrupto.

Finalizado el partido, el periodista increpó directamente al delantero con frases cargadas de reproche. “¿Por qué eres tan cobarde, Morelos? ¿Por qué eres tan cobarde? O sea, ¿por qué te gusta ocultar las cosas, dime?", expresó el comunicador, elevando la tensión en el ambiente.

Ante esta confrontación, el jefe de prensa de Atlético Nacional intervino de inmediato, exigiendo respeto hacia el jugador y los protocolos de la zona mixta.

Por su parte, Alfredo Morelos mantuvo la calma y respondió al desafío con un mensaje reflexivo.

“Cuando me torean más, más juego fútbol. Gracias a Dios me ha dado esa virtud de hacer las cosas bien. Yo acepto todo eso, no pasa nada, he pasado por momentos difíciles y eso no afecta ahora nada”, declaró el futbolista, minimizando el impacto personal del ataque y enfocándose en su rendimiento deportivo.

Las drásticas medidas tomadas hacia el periodista que encaró a Alfredo Morelos

La controversia rápidamente llegó al medio 'La Estación Deportiva' a emitir un comunicado oficial, en el cual ofrecieron disculpas públicas a Alfredo Morelos, al club Atlético Nacional y a toda su hinchada.

Además, la emisora confirmó la desvinculación inmediata de William Méndez, argumentando que sus acciones "no corresponden a los valores de la compañía ni a los principios del ejercicio periodístico responsable".

Atlético Nacional, por su parte, valoró el gesto de la emisora y, a través de un pronunciamiento, ratificó que la zona mixta debe ser un espacio para el análisis deportivo y no para la confrontación personal. “Hemos recibido una comunicación de la estación deportiva de radio presentando excusas por la situación. Las hemos recibido y recalcamos que la zona mixta es un espacio para hablar de lo que fue el juego. Damos por cerrado el tema”, comunicó el club, cerrando el capítulo.