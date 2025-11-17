"Cobarde": Alfredo Morelos, figura de Atlético Nacional, tuvo fuerte cruce con periodista tras partido vs. América

Atlético Nacional visitó el estadio Pascual Guerrero el pasado 16 de noviembre de 2025 para jugar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay vs. América de Cali.

El club 'verdolaga' empató 2-2 y jugará la final vs. Independiente Medellín debido a que se había impuesto 4-1 en el Atanasio Girardot.

Alfredo Morelos, el delantero de Atlético Nacional, fue titular y estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 83 tras ser sustituido por Juan Manuel Zapata.

En ese momento del cambio, el ariete escuchó algunos gritos de la tribuna y respondió con un gesto.

Por lo tanto, en la zona mixta, un periodista le cuestionó esa actitud y se generó una fuerte tensión.

EN VIDEO: así fue el fuerte cruce que Alfredo Morelos tuvo con un periodista tras el Atlético Nacional vs. América de Cali en Copa BetPlay

Cuando Alfredo Morelos se detuvo en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero para atender a la prensa, un periodista le recordó que la última vez él había salido molesto con la hinchada de América de Cali y con varios comunicadores.

"Alfredo, mencionas ahorita que tú te dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita aquí a la ciudad de Cali saliste verraco", inició manifestando el periodista.

En consecuencia, tras esas palabras, Alfredo Morelos intervino visiblemente molesto.

"¿Otra vez tú?", fueron las palabras del delantero de Atlético Nacional.

En medio de esa situación, el periodista siguió emitiendo comentarios contra el atacante y él trató de evitarlo. No obstante, otros integrantes de la prensa tuvieron que intervenir.

"¿Pero por qué entonces, Morelos? Dices que la gente y mira. ¿Por qué eres tan cobarde y te gusta ocultar las cosas?", dijo el periodista.

Y, tras esas palabras, otros periodistas que estaban en la zona mixta pidieron respeto y que se dejaran realizar más preguntas.

¿Qué declaró Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, sobre su tensa situación con la hinchada de América de Cali?

En el momento en el que se comenzaron a realizar otros cuestionamientos, un medio le preguntó a Alfredo Morelos por la presión de jugar con insultos y él respondió.

"Eso es normal, eso me hace jugar más. Es una motivación personal para mí, para hacer las cosas bien y de la mejor manera", detalló el delantero de Atlético Nacional.