¿Qué tiene que pasar para que Millonarios se quede por fuera de la Copa Sudamericana 2026?

Millonarios jugó su último partido oficial de 2025 ante Boyacá Chicó en la fecha 20 de la Liga BetPlay, luego de quedar eliminados anticipadamente. Esos 3 puntos sumados en Tunja son claves para el único objetivo del equipo este año: clasificar a torneo internacional en 2026.

RELACIONADO Millonarios tiene en la mira a jugador de selección y ya tuvo respuesta

En la tabla de reclasificación, el cuadro bogotano llegó a 73 puntos y ocupa la séptima casilla, por lo que parcialmente está clasificando a Copa Sudamericana. Sin embargo, hay un escenario remoto en donde se podría quedar sin nada.

¿Cómo se reparten los cupos a torneo internacional?

Dos cupos a fase de grupos de Copa Libertadores para los dos campeones de Liga BetPlay. (En caso de que haya un bicampeón, el cupo será para el mejor en reclasificación).

Dos cupos a fase 2 de Copa Libertadores para los mejores ubicados en tabla de reclasificación, exceptuando a los campeones.

Un cupo a fase previa de Copa Sudamericana para el campeón de Copa BetPlay.

Tres cupos para fase previa de Copa Sudamericana para los clubes mejor ubicados en reclasificación que no sean campeones ni tengan cupo a Libertadores.

Millonarios y la posibilidad de perder su cupo a Sudamericana

El equipo tiene prácticamente asegurado su lugar en torneos Conmebol, pero hay dos equipos que se clasificaron a cuadrangulares, están por detrás de Millonarios en reclasificación y podrían quedarse con esos puestos.

RELACIONADO Falcao regresó a Bogotá y dejó claro lo que significó vestir la camiseta de Millonarios

Se trata de Fortaleza y Bucaramanga, ambos en el mismo grupo, pero que tienen la opción de ganarse su lugar a nivel internacional.

Lo primero que debe pasar es que Fortaleza quede campeón de la Liga y de esta manera consiga un cupo en Copa Libertadores. Entre tanto, Bucaramanga tendría que hacer 8 puntos para superar al 'Embajador'.

Así, Santa Fe y Fortaleza irían a fase de grupos de Libertadores, Tolima y Medellín (parcialmente) a fase 2, Nacional, América, Junior y Bucaramanga (parcialmente) a Copa Sudamericana.