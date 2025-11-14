CANAL RCN
Deportes

¿Qué tiene que pasar para que Millonarios se quede por fuera de la Copa Sudamericana 2026?

El equipo 'Embajador' quedó eliminado y está parcialmente clasificado a la Copa Sudamericana del próximo año, pero no depende de sí mismo.

Millonarios Liga BetPlay
FOTO: Millonarios

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
10:36 a. m.
Millonarios jugó su último partido oficial de 2025 ante Boyacá Chicó en la fecha 20 de la Liga BetPlay, luego de quedar eliminados anticipadamente. Esos 3 puntos sumados en Tunja son claves para el único objetivo del equipo este año: clasificar a torneo internacional en 2026.

En la tabla de reclasificación, el cuadro bogotano llegó a 73 puntos y ocupa la séptima casilla, por lo que parcialmente está clasificando a Copa Sudamericana. Sin embargo, hay un escenario remoto en donde se podría quedar sin nada.

¿Cómo se reparten los cupos a torneo internacional?

  • Dos cupos a fase de grupos de Copa Libertadores para los dos campeones de Liga BetPlay. (En caso de que haya un bicampeón, el cupo será para el mejor en reclasificación).
  • Dos cupos a fase 2 de Copa Libertadores para los mejores ubicados en tabla de reclasificación, exceptuando a los campeones.
  • Un cupo a fase previa de Copa Sudamericana para el campeón de Copa BetPlay.
  • Tres cupos para fase previa de Copa Sudamericana para los clubes mejor ubicados en reclasificación que no sean campeones ni tengan cupo a Libertadores.

Millonarios y la posibilidad de perder su cupo a Sudamericana

El equipo tiene prácticamente asegurado su lugar en torneos Conmebol, pero hay dos equipos que se clasificaron a cuadrangulares, están por detrás de Millonarios en reclasificación y podrían quedarse con esos puestos.

Se trata de Fortaleza y Bucaramanga, ambos en el mismo grupo, pero que tienen la opción de ganarse su lugar a nivel internacional.

Lo primero que debe pasar es que Fortaleza quede campeón de la Liga y de esta manera consiga un cupo en Copa Libertadores. Entre tanto, Bucaramanga tendría que hacer 8 puntos para superar al 'Embajador'.

Así, Santa Fe y Fortaleza irían a fase de grupos de Libertadores, Tolima y Medellín (parcialmente) a fase 2, Nacional, América, Junior y Bucaramanga (parcialmente) a Copa Sudamericana.

