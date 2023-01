¿Quién es Devis Vásquez, el arquero colombiano que ficharía por el Milan?

El mercado europeo ha empezado a entregar sorpresas en cuanto a los futbolistas colombianos se refiere y sin lugar a dudas la llegada de Devis Vásquez, joven portero cafetero, al Milan, ha desencadenado en miles de preguntas acerca de quién es este arquero, pues por cosas de la vida no alcanzó a jugar en el fútbol colombiano.

La oficialización de transferencia de este joven arquero se daría en las próximas horas y sería anunciado por el cuadro de Milan, siete veces campeón de la Champions League y considerado uno de los mejores del mundo.

