Incautan 2,1 toneladas de cocaína en un velero interceptado frente a las costas de España

Las autoridades aduaneras incautaron alrededor de 2,1 toneladas de cocaína que eran transportadas en un velero interceptado a unas 400 millas náuticas de la costa de España, en una operación que permitió identificar parte de la estructura de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Europa.

El operativo se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre, cuando el buque de la Aduana española Petrel I interceptó una embarcación de 14 metros de longitud y con bandera de Polonia. En su interior fueron encontrados 70 paquetes de cocaína.

Las autoridades detuvieron a los cuatro tripulantes del velero, quienes son ciudadanos de Argentina, Uruguay, Colombia y Albania.

El velero estaba bajo vigilancia desde junio

De acuerdo con la información entregada por la Aduana francesa, la embarcación había despertado el interés de los investigadores varios meses antes de la incautación.

El velero fue detectado inicialmente en junio, en un puerto de Cataluña. Posteriormente, en julio, volvió a llamar la atención de las autoridades luego de salir al mar sin activar su sistema de identificación automática (AIS), un mecanismo cuyo uso es obligatorio y que permite conocer la ubicación e identificación de las embarcaciones.

A partir de ese momento, los investigadores intensificaron el seguimiento de la embarcación hasta concretar la interceptación en aguas del Atlántico.

Buscan a otros integrantes de la organización

Las investigaciones realizadas en tierra también permitieron identificar a otras dos personas presuntamente vinculadas con la operación.

Uno de los sospechosos fue detenido en Girona y, según los investigadores, habría recibido el encargo de localizar embarcaciones que pudieran ser utilizadas por los traficantes para transportar los cargamentos de droga.

El segundo sospechoso permanece prófugo y es buscado activamente por las autoridades. Se le atribuye presuntamente la función de vigilar las embarcaciones y alertar a la organización sobre posibles intervenciones de las autoridades.

Además, la Aduana francesa señaló que el ciudadano de nacionalidad albanesa detenido a bordo del velero habría recibido el encargo de la organización criminal que esperaba recibir el cargamento.

Investigan la ruta de la cocaína hacia Europa

La investigación permanece bajo la autoridad de la Audiencia Nacional de España, mientras las autoridades continúan estableciendo el origen, los responsables y el destino final de la droga incautada.

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La propiedad del velero también está siendo verificada con las autoridades de Polonia, país cuya bandera portaba la embarcación.

La operación hace parte de las investigaciones contra la denominada “ruta atlántica de la cocaína”, utilizada por organizaciones criminales para trasladar grandes cantidades de droga desde Sudamérica hacia Europa.

Según las autoridades, el procedimiento permitió conocer parte del modus operandi de grupos dedicados al narcotráfico, que recurren a veleros particulares para transportar cargamentos de cocaína a través del Atlántico y dificultar su detección por parte de las autoridades.

La investigación continúa para determinar quiénes están detrás del cargamento y cuál era su destino final en Europa.