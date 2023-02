¿Quién es ‘El Tula’, hincha argentino que recibió premio en The Best?

Un auténtico símbolo de los Mundiales es Carlos Pascual, un hincha argentino de 84 años que ha asistido a las Copas del Mundo desde 1974 y quien recibió este lunes el premio a la mejor afición del 2022 en representación de los argentinos.

Argentina se coronó campeón del Mundo en Catar 2022 y la movilización de los aficionados hacia Medio Oriente fue algo histórico. Se calcula que aproximadamente 40.000 argentinos viajaron a disfrutar de la Copa del Mundo y la consecución de su tercer título.

“Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios: el Dibu (mejor arquero), Scaloni (mejor entrenador) y Messi (aún no lo habían anunciado como mejor jugador). Como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo de todo el mundo. En Alemania 1974 comencé y desde entonces estuve en todos los Mundiales, Copas América... he recorrido el mundo. La satisfacción no tiene precio. Es emocionante”, comenzó el discurso del Tula.

Miles de hinchas argentinos protagonizaron numerosos banderazos a lo largo del Mundial y su pasión fue premiada por la Fifa. ‘El Tula’, como es apodado, fue quien recibió el premio en la noche de París.

“Hice el primer proyecto para terminar con la violencia. Estoy contento y emocionado. Estuve en todos lados, soy pobre pero he viajado por todo el mundo. Quisiera mandarles un saludo a todos los hinchas del mundo, la pasión del fútbol es impresionante. Soy un hincha más argentino que representa a los miles que alentamos a nuestra querida Selección, y a los millones que festejamos el triunfo. Argentina estaba un poco triste y ustedes muchachos (por Dibu Martínez, Messi y Scaloni) le devolvieron la alegría inmensa al pueblo. Estoy muy emocionado y no sé qué hablar”, cerrando su discurso cantando.

¿Quién es El Tula?

Carlos Pascual no se ha perdido ninguno de los triunfos importantes del seleccionado argentino. El famoso hincha albiceleste estuvo presente en la Copa de 1978, en México de 1986 y, finalmente en Catar 2022, donde asistió con 82 años.

El famoso hincha siempre asiste a los partidos con su bombo, el cual le regaló el expresidente Juan Domingo Perón argentino en 1971 durante su exilio en España.

Este aficionado aseguró que fue el encargado de llevar el primer bombo en la historia de los Mundiales en 1974. Cuatro años después “todos copiaron mi bombo”, dijo para Infobae.

De esta manera, ‘El Tula’ ha estado ante el ojo de todo el mundo con un inolvidable discurso que brindó este lunes. Uno de los hinchas más famosos de todo el planeta recibió el galardón a la mejor afición del 2022, la cual indiscutiblemente fue Argentina.