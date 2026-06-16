🔴Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: clasificación actualizada

Entre los nombres que concentran buena parte de la atención aparece Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol internacional y uno de los delanteros más determinantes de la actualidad. El francés llega al campeonato con la responsabilidad de comandar el ataque de su selección y ratificar su capacidad goleadora en los escenarios más importantes.

La lista de candidatos también incluye a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos referentes históricos que continúan siendo protagonistas con sus respectivas selecciones. Aunque ambos afrontan una etapa distinta de sus carreras, su experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencias los mantienen entre los futbolistas a seguir durante el torneo.

Otro de los aspirantes es Erling Haaland, quien buscará trasladar al Mundial el poder ofensivo que ha exhibido durante las últimas temporadas a nivel de clubes. A él se suma Harry Kane, delantero de reconocida trayectoria internacional y una de las principales cartas ofensivas de Inglaterra para pelear por los puestos de privilegio.

Desde Sudamérica, Luis Díaz también aparece como una de las figuras llamadas a destacar. El atacante colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y representa gran parte de las esperanzas ofensivas de la Selección Colombia. Con varias jornadas por disputarse, la carrera por la Bota de Oro apenas comienza y promete mantenerse abierta entre algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.