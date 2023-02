¿Benítez acusó a James de filtrar información?: "El que está en la grada es un problema"

El muy buen presente de James Rodríguez ha contrastado con su pasado reciente en sus anteriores equipos, en donde no tuvo los rendimientos esperados a pesar de tener el rótulo de súper estrella.

Ni siquiera en Everton pudo afianzarse, aunque eso tuvo que ver más con las lesiones que con otra cosa, pues siempre que estuvo disponible fue indispensable para Carlo Ancelotti y fue el líder del equipo, pero pese a eso, al final terminó saliendo por diferencias con Rafa Benítez, con quien ya había tenido roces en Real Madrid.

Con esa situación, James no tuvo más remedio que marcharse de la Premier League, aún con el periodo de transferencias ya cerrado en Europa, y tomar la primera oferta que llegó: la de Al-Rayyan de Catar. A todos les pareció extraño que un jugador de la edad y categoría del '10' colombiano tomara la decisión de 'exiliarse' en ese fútbol no muy competitivo, pero el jugador dio sus argumentos y por supuesto, tiene que ver el DT español.

"Yo le dije al gerente (de Everton): en tres meses, este va a estar fuera. Yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido (...) y a los tres meses, fuera. Con el entrenador (Benítez) tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Después en los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien. Pero ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo", reveló Rodríguez en su canal de Twitch hace unas semanas.

Rafa Benítez acusó a jugadores de filtraciones en Real Madrid

Pero a esa historia le ha faltado siempre una parte y llegó -a medias- finalmente después de varios años de espera. En diálogo con la Cadena Ser, Rafa Benítez rompió el silencio sobre su salida del Real Madrid en enero de 2016. No se refirió a su etapa en Everton ni tampoco mencionó a James Rodríguez de manera puntual, pero al momento de referirse sobre las filtraciones de jugadores a la prensa sobre lo que ocurría en el camerino, lanzó un dardo para aquellos que perdieron la continuidad que traían con Ancelotti. ¿Indirecta para el colombiano?

"Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo. Había un entorno desfavorable: la salida de Casillas, Keylor Navas, la detención de Benzema... Se dan situaciones complicadas. Y cuando se complica todo, ¿quién paga? Yo. Cristiano, sabiendo cómo era, le tenías que orientar. El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más".

La cruz que Benítez tenía sobre James no era la única con un futbolista del Real Madrid, también la tenía con Cristiano Ronaldo, o al menos eso es lo que aseguraban los medios españoles en ese momento. Esa discusión subió de temperatura cuando se afirmó que el entrenador tenía una preferencia con Gareth Bale, lo que habría calentado los ánimos en el vestuario.

"Es otra mentira. Juega con Gales, me pilla al lado cuando estoy en Inglaterra, es de sentido común. Es otra idiotez de las que se dijeron en ese momento. Le sacaron punta a tonterías como esa", sentenció.