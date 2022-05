Santos Borré palpita la final de la Europa League: quiere ganarle a Morelos

Todo lo bueno tarda en llegar y la carrera de Rafael Santos Borré es fiel reflejo de eso. Comenzó un año turbulento en Frankfurt tras un paso exitoso en River Plate, pero la paciencia todo lo alcanza y ahora vive las mieles de la buena espera.

El entrenador Oliver Glasner siempre confió en el delantero colombiano y él le respondió con actuaciones brillantes, como las que tuvo frente a Barcelona y West-Ham en el camino de la clasificación a la final de la Europa League.

Este miércoles en Sevilla, el Eintracht se enfrentará al Rangers en busca de ganar su segundo título en este certamen, la primera fue en 1980 (cuando se llamaba Copa de la UEFA), pero en esta tiene a un comandante colombiano para alcanzar la gloria continental luego de más de 40 años.

"Contento, viviendo momentos muy lindos con este club. Han sido fases durísimas. Nos queda una última 'guerra' y esperamos quedarnos con el título", dijo Borré en diálogo con ESPN Argentina un día antes del trascendental choque.

"En ese sentido estoy feliz por eso. Los primeros seis meses me costó un poco por idioma. Con el correr de los días y un poco de inglés me fui soltando y ahora tenemos un grupo muy bueno que compite muy bien. En este primer año disputar una final es algo muy bueno para uno como jugador", completó sobre su adaptación al Frankfurt.

Borré y su pasado en River Plate

En cuanto a esto, Santos Borré le dio el crédito a la exigencia física y también a la idea táctica que implementa Marcelo Gallardo en River Plate, pues el ADN competitivo se asemeja al estilo del fútbol europeo y eso hizo que el delantero colombiano pudiera entender de mejor manera lo que querían de él en Frankfurt.

"Me sirvió mucho River. El trabajo físico, intenso me dio una mano acá en Alemania. Me permitió adaptarme fácil. Lo vivimos en la semifinal contra el West Ham y estuvimos a la altura. Con River vives todo eso. Acá hay que tomarle la mano al juego directo porque en Sudamérica nos gusta más la posesión; pero acá ellos tiene incorporado todo eso", sentenció.

El ambiente en Franfkurt

Por último, Rafael Santos Borré agradeció el apoyo multitudinario por parte de la hinchada, que en ocasiones ha aparentado ser local en algunos compromisos, como ocurrió contra Barcelona en el Camp Nou y frente a West Ham en Londres, añadiendo que ganar el título de la Europa League será el final perfecto con letras doradas para el cuento de hadas que ha escrito el Frankfurt en la presente campaña.

"Para una hinchada como la del Frankfurt es una alegría inmensa. Hace mucho no vivían momentos como esto, la emoción y el camino recorrido sacando a grandes equipos hace que la emoción de ellos sea gigante. La idea es cerrar con broche de oro y quedarnos con ese título tan lindo", cerró 'la máquina'.