Borré reveló detalles sobre la eliminación de la selección: “no tuvimos el mejor rendimiento”

Pasan los días, meses y todavía la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar sigue rondando en los temas de conversación de los jugadores que hicieron parte de la convocatoria y se siguen dando a conocer nuevos detalles de lo que sucedió en ese camino que tuvo el equipo cafetero en las eliminatorias.

El último jugador en hablar de la Selección Colombia fue Rafael Santos Borré, que en diálogos con el programa del Vbar de Caracol Radio, tuvo autocrítica sobre el proceso del equipo durante las Eliminatorias rumbo a Catar y dio unas de las razones, por el cual el equipo que dirigió Reinaldo Rueda no pudo lograr la clasificación.

“En la Selección varios compañeros y yo no tuvimos el mejor rendimiento, eso fue un factor muy importante, el fútbol es grupal, de todo el trabajo que se hace en cuanto la Selección. Obviamente en los equipos el tiempo de trabajo también te ayuda muchísimo. Con respecto a Selección es tratar de buscar eso, que el funcionamiento sea bueno. Pero cuando por ahí el funcionamiento como equipo no fluye de la mejor forma o no podemos sacar esa mejor versión del colectivo, es más difícil”, aseguró el delantero del Eintracht Frankfurt.

De igual forma, dio a conocer su deseo del próximo entrenador del combinado patrio, afirmando que Colombia, es un país que tiene grandes entrenadores que están capacitados para tomar las riendas del equipo y ser los encargados de llevarlos al Mundial del 2026.

“En Colombia hay entrenadores que tienen mucha capacidad para dirigir a la Selección, no sé qué rumbo le quieran dar dirigencialmente porque es una decisión importante. Nosotros como jugadores tendremos que seguirlo. Pero creo que Colombia tiene personas capacitadas para dirigir la Selección Colombia”, afirmó el delantero barranquillero.

Aunque de igual manera, reconoce que los últimos entrenadores extranjeros que estuvieron al mando de Colombia tuvieron un camino exitoso.

“Hay entrenadores extranjeros que puede tomar las riendas de la Selección, lo último vivido con Pekerman fue muy relevante, lo único que, si es seguro, es que las directivas estén seguras de la decisión que vayan a tomar”, finalizó el goleador barranquillero.