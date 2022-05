Luis Díaz, la obsesión de Marcelo Gallardo: así lo confirmó Borré

Luis Díaz vive un sobresaliente presente en el Liverpool, donde ya suma dos títulos y este fin de semana puede lograr el tercero, en la final de la Champions League contra el Real Madrid. Sin embargo, previo a su exitoso paso al fútbol europeo, el colombiano estuvo en el radar de un grande del continente sudamericano como lo es River Plate.

Rafael Santos Borré, ex ‘Millonario’ y compañero de ‘Lucho’ en la Selección Colombia, confirmó el deseo de Marcelo Gallardo por ficharlo en su momento y aunque negó que le pidiera convencerlo, si afirmó que su compatriota era deseado por el entrenador argentino.

"No me pidió eso literalmente de que hablara con él, sí me dijo lo que quería, estuvo hablando conmigo y con Juanfer (Quintero) de que le gustaba mucho Luchito, de cómo jugaba, de lo que hacía, pero siempre tuvo la intención de llevarlo"

Además, Borré reveló que lo veía como reemplazo de Gonzalo Martínez, futbolista argentino que en su momento se fue a la MLS.

"En ese momento él sentía que era el reemplazo perfecto para el Pity Martínez, se nos acababa de ir el Pity Martínez y acabábamos de quedar campeones de la Libertadores y necesitábamos un jugador que nos diera eso, ese desequilibrio, esa picardía que teníamos con el Pity, en su momento Marcelo estuvo muy interesado, lo quiso llevar, pero las negociaciones con Junior fueron difíciles"

Borré sobre si Luis Díaz hubiera ido a River Plate

En otras declaraciones a Caracol Radio, el colombiano aseguró que no hubiera cambiado mucho el futuro de Díaz si hubiera llegado primero al conjunto ‘Millonario’, antes de pasar al Porto.

"Siento que el camino para Lucho hubiera sido igual yendo a River, quedándose en Junior, porque es un jugado que la verdad es increíble, su camino se iba a dar así porque tiene mucho talento, para nosotros es un orgullo poderlo tener en nuestra Selección"

